Auta spalinowe do lamusa. Kolejna niepoważna deklaracja Polski

Podczas COP26 w Glasgow 33 państwa, 39 miast i regionów z całego świata, a także grupa firm podpisały deklarację na rzecz zakończenia sprzedaży samochodów spalinowych do 2035 r. Wśród sygnatariuszy porozumienia znalazła się też Polska.

Najwyraźniej polski rząd uwierzył w cud Izery, dzięki której niebawem będziemy masowo przesiadać się z aut spalinowych do elektrycznych i dołączył do antyspalinowej koalicji. Przyszło mu to dość łatwo, bo deklaracja o odejściu od napędu spalinowego ma na razie miękki charakter.

Deklaracja przejścia na pojazdy bezemisyjne

Na dodatek lista państw-sygnatariuszy jest dość skromna i w sporej części egzotyczna. Znalazły się na niej np. Azerbejdżan, Ghana, Dominikana, Kambodża, Kenia, Rwanda, Salwador, Paragwaj, Wyspy Zielonego Przylądka. Oczywiście są i inne, lepiej znane w motoryzacyjnym świecie, jak m.in. Norwegia (lider elektromobilności), Wielka Brytania, Niderlandy czy Dania. Jednak poza Indiami zabrakło tych największych, decydujących o rozwoju motoryzacji jak USA, Chiny, Niemcy, Japonia, Korea Południowa. Mimo to wśród sygnatariuszy znalazły się miasta i regiony z tych krajów, jak np. koreańskie Seul, Ulsan, Sejong, a z USA m.in. Nowy Jork, San Diego, San Francisco czy stan Kalifornia. Spośród producentów aut deklarację podpisały General Motors, Ford, Mercedes Benz, Jaguar Land Rover, Volvo i chiński BYD Auto. Na liście nie ma jednak dwóch liderów światowej motoryzacji: Toyoty i Volkswagena.

„Jako rządy będziemy dążyć do tego, aby cała sprzedaż nowych samochodów osobowych i dostawczych była zeroemisyjna do 2040 r. lub wcześniej, lub nie później niż do 2035 r. na rozwiniętych rynkach. Jako rządy na rynkach wschodzących i w gospodarkach rozwijających się będziemy intensywnie pracować nad przyspieszoną proliferacją i przyjęciem pojazdów bezemisyjnych. Wzywamy wszystkie kraje rozwinięte do wzmocnienia współpracy i międzynarodowej oferty wsparcia, aby ułatwić globalną i sprawiedliwą transformację” – zapisano we wspólnej deklaracji.

Fit for 55 w Unii

Brak wśród sygnatariuszy wielu liczących się krajów i to tych, które mają ambicje przodowania w walce o klimat, wynika jak się wydaje z faktu, że już wcześniej podjęły zobowiązania o przejściu z napędu spalinowego do elektrycznego, ustalając nawet daty, od kiedy rejestracje nowych samochodów spalinowych nie będzie możliwa. W przypadku Unii Europejskiej kraje członkowskie przyjęły plan Fit for 55, który zobowiązuje koncerny motoryzacyjne od 2030 r. do obniżenia emisji nowych samochodów o 55 proc. w przypadku aut osobowych i 50 proc. dostawczych (względem roku 2021). Unia Europejska ustaliła, że wszystkie nowe auta osobowe i dostawcze będą musiały być zeroemisyjne od 2035 r. Czyli i tak w całej UE ma wejść zakaz rejestracji aut spalinowych za 13 lat.

Z benzyny na prąd – Izera nie pomoże

Na razie deklaracja o przejściu Polski od napędu spalinowego do zeroemisyjnego nie wywołała większego echa. Bardziej wszystkich emocjonują ceny benzyny niż to, że niebawem będziemy tankować kilowatogodziny, a nie litry paliwa. Nie powtórzył się, na razie, scenariusz z deklaracją odejścia od węgla w latach 30., który Polska w Glasgow podpisała, by za chwilę wyjaśnić, że owszem, odejdziemy, ale w roku 2050 (zostaliśmy za to nagrodzeni na COP26 tytułem „skamielina dnia” przez Climate Action Network).

Obawiam się, że ze sprawą samochodów może być jednak podobnie. I to nie tylko dlatego, że Izera to wciąż projekt z mchu i paproci, i nawet jeśli powstanie, nie sprawi, że Polacy przesiądą się chętnie do elektryków. Bo jeśli nawet zaczną się przesiadać, to raczej do używanych z Niemiec, a nie do Izery. Bo to czego Polska potrzebuje, by porzucić napęd spalinowy na rzecz elektrycznego, to nie auto polskiej marki, ale odpowiednia sieć publicznych punktów ładowania samochodów i tania energia elektryczna. Punktów ładowania jest na razie niewiele, a z energią elektryczną będziemy mieli coraz większe kłopoty, więc nie wiadomo, czym te akumulatory naładujemy.

