Cyfrowa zmiana w każdym domu

Transformacja cyfrowa dzieje się na naszych oczach. Trudno nie zauważyć rozbudowy sieci światłowodowej, poprawy dostępu do e-usług, czy dostępnych szkoleń z kompetencji cyfrowych, a to wszystko dzieje się w ramach Programu Polska Cyfrowa, na który przeznaczonych zostało prawie 10 mld zł z Funduszy Europejskich.

Dostęp do szybkiego Internetu to podstawa cyfrowej rzeczywistości. Orange Polska, jako jeden z operatorów realizujących projekt w ramach PO PC, wybudował już sieć o długości niemal 20 tys. km i objął zasięgiem światłowodowym już ponad 300 tys. gospodarstw domowych oraz 3 tys. szkół. Łącznie z Funduszy Europejskich w ramach wszystkich projektów realizowanych przez firmy telekomunikacyjne wybudowana zostanie sieć światłowodowa mierząca 119 tys. km, w której zasięgu znajdzie się ponad 2 mln gospodarstw domowych. Budżet przeznaczony na te działania to ponad 4 mld zł. Ale to nie koniec, ponieważ w najbliższych latach planowane są kolejne inwestycje.

Program Polska Cyfrowa (PO PC) to program unijny, którego celem jest postęp cyfryzacji w Polsce, zarówno w zakresie gospodarczym, jak i społecznym. PO PC dzieli się na trzy obszary: Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, E-administracja i otwarty rząd oraz Cyfrowe kompetencje społeczeństwa. W każdym z nich realizujemy projekty pozwalające na wprowadzanie cyfrowych zmian w różnych dziedzinach życia.

Kultura i nauka w zasięgu ręki

Dzięki programowi Polska Cyfrowa coraz więcej spraw możemy załatwiać drogą elektroniczną. W praktyce oznacza to, że siedząc we własnym domu mamy dostęp do zasobów kultury, sztuki i nauki on-line. Przykładowo już dziś każdy zainteresowany może skorzystać z platformy zawierającej archiwa Instytutu Psychiatrii i Neurologii, stworzonej w ramach projektu Digital Brain. Ta wielka kolekcja została zapoczątkowana w 1952 roku i zawiera zbiór fragmentów mózgów utrwalonych w formalinie. Projekt został dofinansowany z funduszy unijnych na kwotę ponad 6 mln zł. W ramach PO PC udostępniane są również zasoby Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A. Oznacza to, że 670 godzin filmów będzie można oglądać w formie online.

Cyfrowa edukacja

Aby móc uczestniczyć w cyfrowej transformacji, trzeba podnosić nieustannie swoje kompetencje. W ramach trzeciego obszaru PO PC realizowane są szkolenia dla osób w różnym wieku, dzięki którym mogą one zdobywać wiedzę na temat komputerów czy programowania. Jednym z takich projektów jest Centrum Mistrzostwa Informatycznego, które prowadzi zajęcia dedykowane dla kadry nauczycielskiej. Do tej pory w szkoleniach CMI wzięło udział niemal 400 nauczycieli, którzy swoją wiedzę przekazali na zajęciach prawie 6 tys. uczniów. Kolejną inicjatywą zasługującą na uwagę jest projekt Lekcja:Enter. Do tej pory udział wzięło w niej prawie 3 tys. nauczycieli różnych kierunków nauczania. Szkolenia cyfrowe cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. W sumie ze wszystkich projektów do tej pory skorzystało z nich ponad 40 tys. seniorów, ponad 10 tys. nauczycieli i 96 tys. uczniów.

Plany i działania

Czas pandemii uświadomił, jak ważna w naszym życiu jest znajomość technologii i możliwość jej wykorzystania na różnych płaszczyznach. Dowodem na to są właśnie między innymi projekty realizowane w ramach programu Polska Cyfrowa. Dają one społeczeństwu możliwość aktywnego uczestniczenia w historii, która obecnie się tworzy. Zarówno za nami, jak i przed nami wielkie, cyfrowe zmiany, dzięki którym poziom naszego życia wzrośnie, a zaktywizowani cyfrowo obywatele będą mogli w pełni wykorzystywać potencjał najnowszych technologii. Przede wszystkim PO PC pomaga aktywnie uczestniczyć w cyfrowej zmianie, jaka dzieje się na naszych oczach. Teraz czas na Ciebie, byś wziął w niej udział.

Materiał przygotowany przez Polska Cyfrowa