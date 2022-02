PiS drukuje inflację, Morawiecki chce kupić wieś i seniorów. Za „puste”

PiS wie, że władzę zawdzięcza głosom wsi oraz seniorów, więc – bojąc się jej utraty – obiecuje coraz więcej prezentów wyborczych właśnie tym grupom wyborców. Pieniędzy na ich realizację w już uchwalonym budżecie 2022 nie ma, trzeba będzie dodrukować. Więc inflacja będzie coraz wyższa.

Od drukowania pustych pieniędzy żywności, gazu ani innych towarów i usług nie przybędzie, ceny będą więc rosnąć jeszcze szybciej. Komisja Europejska szacuje, że w tym roku inflacja w naszym kraju będzie rosła najszybciej w UE. Ta średnioroczna wyniesie u nas 6,8 proc, podczas gdy średnia unijna zatrzyma się na poziomie 3,9 proc. W Niemczech inflacja ma wynieść 3,8 proc., we Francji tylko 2,8. Jeszcze jesienią KE szacowała, że tegoroczne ceny w Polsce będą rosły wolniej. Grupy obdarowane przez Prawo i Sprawiedliwość kiełbasą wyborczą niczego więc w rezultacie nie zyskają, pozostali Polacy sporo natomiast stracą, zwłaszcza osoby pracujące, dodatkowo walnięte po kieszeni Polskim Ładem.

Seniorzy dostaną czternastkę

Nie ma wątpliwości, że rządzącymi powoduje strach przed wyborami, sondaże PiS wolno, ale nieubłaganie stają się coraz mniej korzystne. Spadające poparcie trzeba więc ratować obietnicami, o realizacji których PiS jeszcze przed kilkoma miesiącami nawet nie myślało. Na przykład o o wiele wyższym wskaźniku waloryzacji rent i emerytur. W dopiero co uchwalonym budżecie na 2022 r. zapisano, że świadczenia wzrosną o 4,89 proc., co kosztowałoby ok. 10,3 mld zł.

Nagle w ostatnich dniach ustawa budżetowa już się nie liczy, bo Donald Tusk zapewnił seniorów, że jeśli tegoroczna inflacja przekroczy 10 proc., opozycja, gdy przejmie władzę, zapewni im drugą waloryzację świadczeń. Zwłaszcza że w budżecie nie zapisano żadnych pieniędzy na czternastą emeryturę, chociaż Jarosław Kaczyński jeszcze niedawno zapewniał, że seniorzy będą ją otrzymywać na stałe.

Więc PiS zachowuje się jak szuler przy karcianym stoliku – postanowił Tuska przelicytować, choć ma słabe karty. Pieniędzy nie przybyło, w uchwalonym budżecie jest przecież deficyt. To, jak widać, nieważne, dziurę budżetową się powiększy. NBP dodrukuje, jak robił to w ostatnich latach, co mści się na nas coraz większą drożyzną. Zanim obdarowani się zorientują, że pieniądze były puste, najpierw odwdzięczą się głosami przy urnie wyborczej.

Mateusz Morawiecki, który jeździ po kraju z wyborczymi prezentami, zapewnił więc właśnie, że emeryci i renciści dostaną w marcu waloryzację sporo większą, niż rząd im chciał dać jeszcze niedawno. Zamiast zapisanych 4,89 proc. otrzymają 7 proc. Ma to kosztować 18,4 mld zł zamiast zaplanowanych 10,3 mld.

To nie wszystko, bo będzie też „czternastka”. Marlena Maląg, minister rodziny, już nie pamięta, że jeszcze niedawno nie widziała na nią w budżecie pieniędzy. Nagle się znalazły? Gdzie? Do portfeli 7,8 mln uprawnionych popłynie kolejne 10 mld zł. Bez pokrycia.

Praca się nie opłaca

Od lat zasady waloryzacji świadczeń są takie same. Podnosi się je o wskaźnik inflacji oraz 20 proc. realnego wzrostu płac osób pracujących. Chodzi o to, żeby świadczenia seniorów nie tylko nie traciły na wartości z powodu wzrostu cen, ale też żeby osoby starsze zyskiwały na wzroście gospodarczym. Przedwyborcza, jednorazowa wyższa waloryzacja zamiast 20 proc. realnego wzrostu płac da obecnie seniorom 63,3 proc. Co to znaczy? Otóż to, że w wielu wypadkach emerytury niepracujących urosną bardziej niż zarobki osób pracujących, na przykład w budżetówce. Budżet na 2022 przewiduje, że wzrost płac osób pracujących na państwowych posadach nie będzie wyższy niż 4,4 proc. Te osoby stracą.

Społeczeństwo i gospodarka są zdrowe, jeśli pracujący nie zapominają o seniorach, dbają, żeby ich świadczenia nie traciły na wartości. Ale nie są też zdrowe, jeśli zarobki osób aktywnych zawodowo, z których składek wpłacane są renty i emerytura, rosną wolniej, a realnie nawet maleją. Bo nie ma pieniędzy dla seniorów. Ich drukowanie jest tylko okłamywaniem ludzi, którzy widzą, że we własnych portfelach mają coraz więcej pieniędzy, ale kupić mogą za nie coraz mniej.

W Polsce inflacja będzie najwyższa

W takiej sytuacji jesteśmy od roku, a – według szacunków Komisji Europejskiej – będzie coraz gorzej. Bowiem mimo że premier i prezes NBP uparcie powtarzają, że inflacja przyszła do Polski z zewnątrz, razem z wyższymi światowymi cenami ropy i gazu, to właśnie w naszym kraju ceny rosną w tym roku najszybciej. Przyczyny ich szybkiego wzrostu są więc także wewnętrzne, zależą od rządzących.

Ci zaś bardziej niż o inflacji myślą o nadchodzących wyborach. Za głosy zapewniające im wygraną PiS gotów jest zapłacić każdą cenę. Ich największym rezerwuarem jest wieś. Dlatego Mateusz Morawiecki z workiem obietnic, po raz pierwszy, pojawił się także na sejmowej komisji rolnictwa. Dzień po tym, jak AgroUnia zablokowała drogi w 50 punktach kraju, protestując przeciwko drożyźnie i domagając się poważnej rozmowy z premierem o pogarszającej się sytuacji rolników.

Worek obietnic dla wsi

Gdyby Morawiecki miał argumenty i gotów był z protestującymi dyskutować, to by Michała Kołodziejczaka na obrady komisji i spotkanie z premierem do Sejmu zaproszono. Ale szef rządu najwyraźniej nie czuł się na siłach z liderem AgroUnii dyskutować. Albo go zlekceważył, do Sejmu zaproszony nie został. Mateusz Morawiecki nie przyjechał bowiem do Sejmu, żeby o problemach rolników rozmawiać, ale żeby ich obietnicami przekupić.

W dodatku obietnicami mocno nieświeżymi, ponieważ składanymi przez PiS jeszcze przed dojściem tej partii do władzy. I – mimo dwukrotnych rządów – ciągle niezrealizowanymi. Na czele z zapewnieniem, że dopłaty bezpośrednie dla rolników zostaną podwyższone do poziomu tych, jakie dostają Niemcy czy Francuzi. Mateusz Morawiecki obiecał to po raz kolejny, choć przez sześć ostatnich lat PiS w Brukseli o to nie zabiegał. Przypomniał sobie teraz, bo idą wybory.

Nowością było zapewnienie, że tym razem rząd dopłaty dla polskich rolników podniesie z naszych, polskich pieniędzy. Których? Tych świeżo dodrukowanych? Premier doskonale wie, że mija się z prawdą. Że Wspólna Polityka Rolna, na realizację której UE przeznacza ponad 40 proc. unijnego budżetu, jest tylko jedna. Żaden kraj nie może łamać jej zasad, bo wtedy Wspólna Polityka Rolna przestanie obowiązywać. Dopiero wtedy okaże się, jak bardzo była potrzebna i jak dużo nasi rolnicy na niej stracili.

Gadanie premiera, że jak rolnicy od polskiego rządu dostaną więcej pieniędzy (obok tych, które dostają z unijnej kasy), to Polska zaleje żywnością Unię i świat, jest tyle samo warte, co jego niezrealizowana Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju czy bałaganiarski Polski Ład. Bo Polska zalała rynki unijne naszą żywnością właśnie dlatego, że znaleźliśmy się w Unii i zniknęły bariery uniemożliwiające nam do nich dostęp. Prawo i Sprawiedliwość się do tego sukcesu nie przyczyniło.

Polski eksport mięsa, zwłaszcza drobiowego, przetworów mlecznych i pieczywa rósł z roku na rok imponująco. Zwalnia dopiero teraz, gdy rządzi PiS. Bo ten rząd nie umie walczyć z ASF, poległ, razem z wieloma fermami drobiarskimi przy ptasiej grypie, a ceny gazu mogą wykończyć nawet ogromny eksport polskiego pieczywa. Premierowi ktoś powinien udzielić z tego korepetycji, bo najwyraźniej jeszcze wiedzy na ten temat nie posiada.

Więc niech raczej nie opowiada głupot, że jeśli nawet Bruksela nie odblokuje nam pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, to ten program adresowany do wsi i tak ruszy za nasze pieniądze. Bo my ich mamy w bród.

Jeszcze pachną drukarską farbą.