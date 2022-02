Startujący w czasie burzy. Co mówi o młodych Polkach i Polakach badanie „Next Generation Poland”?

Jak polska młodzież widzi siebie, swój kraj i otaczający świat? Co jest dla niej ważne? Jakie nadzieje i jakie obawy towarzyszą Polkom i Polakom, którzy nie przekroczyli jeszcze trzydziestki? Na te pytania - i wiele innych - przynosi odpowiedzi badanie „Next Generation Poland”, z cyklu realizowanego przez British Council w krajach przechodzących istotne przemiany.

British Council to instytucja reprezentująca Wielką Brytanię w państwach na całym świecie. Działa w obszarze kultury, sztuki i edukacji (znana jest zapewne najszerzej dzięki kursom języka angielskiego). Rozumie jednak swoją misję także jako pogłębianie relacji i wzajemnego zrozumienia społeczeństw. Wpisują się w to projekty badawcze „Next Generation”, realizowane we współpracy z naukowcami, działaczami społecznymi i instytucjami poszczególnych krajów, a wspierane przez Ambasadę Brytyjską. Przedmiotem zainteresowania w ubiegłej dekadzie były warunki życia i postawy młodych ludzi m. in. we Włoszech, Turcji, Wietnamie czy Nigerii.

Portret przedstawiony w raporcie „Next Generation Poland” to obraz, rzec można, słodko-gorzki. Kontekstem, w jakim odbywały się ankiety i rozmowy, oprócz zawirowań wywołanych przez atak koronawirusa, były zmiany polityczne, narastające podziały społeczne i największe protesty uliczne od początków transformacji w 1989 r. W świetle przeprowadzonych wówczas badań polska młodzież jawi się jako optymistycznie nastawiona do swojego życia prywatnego i osobistej przyszłości, choć jednocześnie pełna obaw o losy kraju i świata. Polki i Polacy między 18. a 30 r. ż. są świadomi znaczenia globalnych procesów i wyzwań. Wielu z nich (choć nie wszyscy) obok poczucia tożsamości narodowej mocno identyfikuje się również z Unią Europejską. Oceniają się jako bardziej tolerancyjni i postępowi od swoich rodziców czy dziadków. Przy tym niepokoi ich i zniechęca brak możliwości wpływu na politykę i debatę publiczną. W ich odczuciu politycy nie słuchają ich i nie uwzględniają ich potrzeb ani problemów. Źródła wiedzy polskich młodych o bieżących wydarzeniach to niemal wyłącznie wiadomości i filmy dostępne online. Badani podkreślali przy tym, że starają się weryfikować informacje i że swobodnie czują się w sferze cyfrowej, korzystając z nowych technologii.

Wśród najpoważniejszych wyzwań u progu dorosłości badani w 2020 r. wymieniali te związane z dosłownie rozumianym usamodzielnianiem się: trudny dostęp do mieszkań w osiągalnych cenach (według danych jeszcze sprzed pandemii, 60 proc. Polaków do 34 r. życia mieszkało z rodzicami), skomplikowaną sytuację na rynku pracy. Żywiąc silne przekonanie, że „ambicja, umiejętności i ciężka praca” prowadzą do sukcesu, zderzali się z brakiem ofert zatrudnienia, które odpowiadałyby ich oczekiwaniom. Przy tym pozostawali świadomi, że odebrana w polskich szkołach edukacja nie jest ani adekwatna do potrzeb rynku pracy, ani przydatna w innych dziedzinach życia. Oceniali ją jako zbyt teoretyczną, pomijającą takie umiejętności jak zakładanie firmy, znajomość języków obcych, edukację seksualną i psychoedukację. Przy tym problemy zdrowia psychicznego, w tym te związane z uzależnieniami, już wtedy dostrzegali jako rosnące, niepokojące zjawisko. 70 proc. pytanych rozważało wyjazd z Polski - tymczasowo lub na stałe.

Bez oparcia w turbulencjach

Jak ustalono w przeprowadzonej z początkiem lutego debacie, w wyniku pandemii obszary, w których już wcześniej rysowały się trudności, stały się jeszcze bardziej nimi najeżone. Przede wszystkim dotyczy to pracy. Na skutek lockdownów dotkliwie ucierpiały branże często zatrudniające młodych, np. gastronomia. Kłopoty w pierwszej kolejności dotykały członków grup narażonych na dyskryminację - jak młode kobiety czy osoby ze środowisk LGBTQ+. Co ściśle wiąże się z problemami z pracą i stabilnością finansową, jeszcze trudniejszy stał się dostęp do mieszkań. Więcej: wielu młodych wiodących już samodzielne życie musiało wrócić do domu rodzinnego, tracąc ledwie nabytą niezależność. Był to jeden z powodów, który mógł przyczynić się do wyraźnego spadku kondycji psychicznej młodych. To pogorszenie dostrzegli wszyscy uczestnicy i uczestniczki niedawnej dyskusji. Podkreślali, że w całym popandemicznym kontekście szczególnym problemem staje się brak szybkiego, łatwego i bezpłatnego dostępu do wsparcia psychologicznego. Zaniedbanie tego obszaru życia młodych jest też uderzające w oświacie i zdaniem rozmówców oraz rozmówczyń paląco wymaga zmiany. Polski system edukacji także ogólnie słabo sprawdził się w zderzeniu z pandemią. Sytuacja kryzysowa uwypukliła dostrzeganą już wcześniej sztywność i niedopasowanie do potrzeb młodych ludzi. Jednocześnie okazało się, że biegłość w korzystaniu z nowych technologii, którą przypisywali sobie uczniowie i studenci, ma ograniczenia. Dla wielu wyzwaniem było korzystanie z programów do pracy zdalnej czy sprawne przesyłanie prac online.