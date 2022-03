DB uruchamia operację Most Kolejowy z pomocą humanitarną dla Ukrainy

Operacja most kolejowy prowadzona przez DB Cargo i DB Schenker nabiera prędkości.

„Kolej zapewnia stabilne połączenie z Ukrainą. Dziś uruchamiamy szybką pomoc – dostarczając to, co jest najbardziej potrzebne. W celu zapewnienia skutecznej pomocy ważne jest stabilne połączenie i doświadczenie w procesach logistycznych” – mówi dr Sigrid Nikutta, Member of the Board of Management Deutsche Bahn Group for freight transport i szef DB Cargo.

Jochen Thewes, Chairman of the Board of Management w DB Schenker: „Logistyka umożliwia dostarczanie rzeczy tam, gdzie są potrzebne, szczególnie w dobie kryzysu. Nasz most kolejowy zapewnia, że ogromna gotowość i wsparcie społeczności międzynarodowej, dociera do ludzi w Ukrainie.”