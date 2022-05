Dlaczego centralnie sterowany system HVAC to przyszłość dużych inwestycji?

Skomplikowane konstrukcje budowlane to duże wyzwanie dla projektanta instalacji HVAC. Często niezbędne okazuje się przewidzenie wpływu wielu różnych rodzajów urządzeń, które spełniają odmienne funkcje.

Jeden sterownik obsługuje do 31 urządzeń podzielonych na różne strefy wentylacyjne i temperaturowe. Jego funkcjonalność pozwala na automatyczne wykrywanie podłączonych urządzeń. Nie ma potrzeby indywidualnej konfiguracji automatyki, a instalacja przebiega szybko. W ten sposób łatwo dopasujesz projekt instalacji HVAC do zmieniających się oczekiwań inwestora, bez konieczności zaczynania pracy od początku.

Dzięki sterownikowi T-box wszystkie urządzenia Flowair połączysz w jeden, sprawnie działający organizm. Jeden centralny sterownik połączony z urządzeniami szeregowo zbiera sygnały z każdego z nich, więc nie musisz już planować w projekcie szaf sterowniczych i kilometrów kabli. To duże uproszczenie, które sprawia, że nasz SYSTEM może być zastosowany w każdym wnętrzu, bez względu na jego przeznaczenie i dostępną przestrzeń.

Rozbudowaną i skomplikowaną sieć połączeń można jednak zastąpić, stosując system sterowany centralnie. Poznaj FLOWAIR i dowiedz się, jak pomoże on rozwiązać problemy Twoje i inwestora.

Dlaczego SYSTEM FLOWAIR się opłaca?

SYSTEM FLOWAIR to przede wszystkim uniwersalność i oszczędność. Nie ma potrzeby projektowania kilku różnych układów urządzeń przeznaczonych z osobna do ogrzewania wentylacji czy chłodzenia. Dodatkowo funkcja podziału na strefy do maksimum ogranicza skomplikowanie całego układu.

Sterownik T-box steruje poszczególnymi modułami tak, aby utrzymywały one pożądaną w danym miejscu temperaturę i ilość świeżego powietrza z uwzględnieniem pracy innych urządzeń. Oznacza to, że zmiana warunków pracy jednego elementu systemu automatycznie prowadzi do rekonfiguracji pozostałych elementów.

Teraz zaprojektowanie strefowej instalacji grzewczo-wentylacyjnej jest proste! Ten sam system dba o towary w magazynie oraz komfort pracowników w hali produkcyjnej a tym samym, generuje wymierne korzyści dla inwestora.

Korzyści z SYSTEMU FLOWAIR dla inwestora

Korzystanie z FLOWAIR to nie tylko duże ułatwienie dla projektantów, ale także odpowiedź na oczekiwania inwestorów. Dlaczego powinieneś zaproponować swoim klientom właśnie nasze rozwiązanie?

Oszczędność

Zastosowanie SYSTEMU FLOWAIR pozwala zaoszczędzić na kosztach eksploatacji budynku. Poszczególne urządzenia uruchamiają się dopiero wtedy, gdy warunki otoczenia zmienią się poza określone wartości. Dzięki temu wydatki na energię są niższe. Inwestor płaci za pracę urządzeń wyłącznie wtedy, gdy jest ona potrzebna.

Bezpieczeństwo i bezawaryjność

Centralne sterowanie pozwala lepiej zarządzać całą siecią połączeń między urządzeniami. Włączają się one rzadziej, więc są mniej obciążone.

Prosta obsługa

SYSTEM FLOWAIR pozwala na ograniczenie zarządzania dużych obiektów do minimum. Zamontowany w zakładzie produkcyjnym czy magazynie będzie działał samodzielnie i wymagał niewiele interakcji ze strony użytkownika.

Prosty i czytelny interfejs oraz przejrzysta konfiguracja sprzętu nie wymagają także prowadzenia długich szkoleń wśród pracowników.

Centralnie sterowana instalacja HVAC pozwoli na lepsze zarządzanie budynkami średnio- i wielkokubaturowymi.

Dzięki niej cały proces staje się zautomatyzowany i generuje znaczące korzyści zarówno dla projektanta jak i inwestora.

Przekonaj się, że nasze rozwiązania ułatwiają Twoją pracę!