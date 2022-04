Minimalistycznie uśmiechnięte rynny

Rynny – dzisiaj to wyrafinowane dzieła sztuki. Choć coraz częściej skryte przed naszymi oczyma, są eleganckie i perfekcyjnie wykonane. Nie tylko odprowadzają wodę z dachu, dbają o bezpieczeństwo elewacji oraz fundamentów, ale także świetnie dopełniają styl, szczególnie najnowocześniejszych kreacji architektonicznych. Tak w mieście, jak na wsi.

Które rynny wybrać , by idealnie pasowały do naszego wymarzonego domu, podkreślały jego niepowtarzalny i ponadczasowy styl? Półokrągłe czy raczej te o przekroju trapezowym lub kwadratowym? Stalowe, a może z PVC? Jaki kolor? Pytań mnóstwo, choć dom tylko jeden.

Pomysł chwycił, spodobał się szczególnie tym, którzy myśleli o budowie domu w stylu minimalistycznym. – W tej chwili jednym z najważniejszych trendów w budownictwie, tak zresztą jak i w dziedzinie odwodnienia dachów, jest minimalizm i „proste” geometryczne formy – nie ukrywają w Galeco. A jednym z najbardziej widocznych tego przejawów są minimalistyczne bryły budynków, a także rynny oraz rury spustowe o przekroju kwadratu. I to takie, które nie zaburzają idealnych proporcji budynku.

Rynny półokrągłe - znane od wieków, wszechstronne i lubiane - to klasyka. Ostatnimi czasy coraz więcej osób poszukuje jednak czegoś więcej - nietypowych pomysłów, nowych propozycji oraz rozwiązań. Tą właśnie drogą podążyli styliści i inżynierowie Galeco. Przed paru laty zaprezentowali orynnowanie o przekroju kwadratowym. I, jak się okazało, była to rewolucja nie tylko w myśleniu, ale także tworzeniu.

Jak doszło do tej rewolucji? Galeco, mając już opracowany niezwykły kształt rynny i rury spustowej, pomyślało o stworzeniu całego systemu ochrony domu – szczelnego, pewnego oraz bezpiecznego.

Pozostaje jeszcze kwestia montażu. Czy „kwadratowe” rynny oraz rury spustowe sprawiają więcej problemów dekarzom niż ich półokrągłe odpowiedniki? - W przypadku rynien o przekroju półokrągłym ich zamontowanie na budynku wydaje się być rzeczą prostą, o tyle system kwadratowy uważany jest za bardziej wymagający. Tak jednak nie jest. Najważniejsze, by dekarze stosowali się do dołączonych instrukcji oraz postępowali zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi np. w filmach montażowych. Wtedy zaś nie będzie żadnych problemów z montażem - mówi Damian Dylewski.

- Projektując system Galeco BEZOKAPOWY zadbaliśmy o to, aby był w stu procentach wolny od przecieków. Prawidłowo zamontowane rynny i spusty zapewniają bezpieczeństwo i ochronę przed wodą – podkreśla Damian Dylewski. - Wszystkie elementy systemu są prostokątne, a więc są bardzo praktyczne i łatwe w montażu. Gwarancją ich szczelności, jest również dodatkowa uszczelka zamontowana w mufie oraz pas podrynnowy, który odprowadza skropliny i wodę. Kolejne ulepszenie oraz gwarant stabilności systemu stanowi łącznik dylatacyjny zapewniający hermetyczność wszelkich połączeń bez spawania i klejenia. Dzięki rozwiązaniom zastosowanym w konstrukcji BEZOKAPOWEJ, szczelność jest w pełni zagwarantowana – twierdzi.

Na straży minimalizmu

System bezokapowy idealnie wpisuje się w nowoczesny styl budownictwa i geometryczne kształty tak budynków, jak i dachów (najczęściej dwuspadowych lub płaskich). - Żaden jego element nie zaburza architektonicznej linii budynku. Widać więc tylko to co zaprojektował architekt i wymarzył sobie właściciel domu. Reszta jest skryta – zaznaczają w Galeco.

Głównie za sprawą podkrakowskiego producenta systemów rynnowych można więc teraz marzyć o najbardziej wyszukanych projektach minimalistycznego budownictwa, jeszcze większym indywidualizmie, a także niezwykłych domach bez okapu, których „wyróżnikiem są płaskie dachy”.

Właściwie zainstalowany system jest gwarancją bezpieczeństwa dla domu i jego mieszkańców. Nie ma też obaw o powstanie przecieków czy innego rodzaju usterki. Nic więc dziwnego, że Galeco daje aż 15 lat gwarancji na odporność mechaniczną, a kolor ma być stabilny przez co najmniej 5 lat.

I jeszcze maleńki, uroczy drobiazg. Jeśli przyjrzymy się rynnom z bliska… uśmiechną się nie tylko do zsuwających się do nich kropel deszczu, ale także do nas! Nie wierzycie? Koniecznie sprawdźcie!

Materiał przygotowany przez firmę Galeco.