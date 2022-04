Nowoczesne pokrycia dachowe i elewacyjne Cedral

Doskonale zdają egzamin w projektach domów zgodnych z najnowszymi trendami w architekturze. Są coraz częściej stosowane w konstrukcjach domów szkieletowych czy w budynkach typu „nowoczesna stodoła”. To dobry wybór wszędzie tam, gdzie liczą się proste formy, dopracowany design oraz trwałe i ekologiczne materiały budowlane. Mowa o deskach i płytkach Cedral wykonanych z włókno-cementu.

Deski elewacyjne oraz małoformatowe płytki Cedral na dach i elewację, wykonane są z włókno-cementu. To bardzo odporny materiał, produkowany z naturalnych i przyjaznych środowisku surowców.

Przy tym bardzo łatwo się je montuje, szczególnie deski elewacyjne z kolekcji Cedral Click. Elementy okładziny z tej serii łączy się na wpust, co bardzo ułatwia i przyspiesza pracę, a finalnie powstaje gładka, niczym nie zakłócona elewacja o nowoczesnym wyglądzie. Montaż „na styk” jest możliwy dzięki temu, że deski z włókno-cementu są stabilne wymiarowo i w przeciwieństwie np. do naturalnego drewna czy sidingu, nie zmieniają wymiarów pod wpływem skoków temperatury czy wilgotności powietrza.

O deskach elewacyjnych Cedral mówi się, że mają urodę drewna i są twarde jak kamień. Ich wielką zaletą jest to, że w przeciwieństwie do naturalnego drewna, nie wymagają żadnych zabiegów konserwacyjnych, a czyszczenie jest banalnie proste – wystarczy woda i delikatny detergent.

Deski czy płytki? Jaki materiał wybrać na elewację, aby osiągnąć efektowny wygląd, przy jednoczesnej dużej trwałości oraz łatwości w utrzymaniu? Z włókno-cementu Cedral można wybrać zarówno deski elewacyjne , jak i małoformatowe płytki. Są one doskonałą alternatywą dla tradycyjnych pokryć elewacyjnych, czyli drewna czy tzw. sidingu z PVC.

Powierzchnie pokryte małoformatowymi płytkami Cedral za każdym razem podkreślają niepowtarzalny charakter obiektu, będący odzwierciedleniem indywidualności jego mieszkańców. W przypadku architektury nowoczesnej, przyczyniają się w znaczący sposób do przełamania monotonii zabudowy, podkreślają monolityczny charakter bryły budynku. Obiektom zabytkowym nadają rozmachu i elegancji, umożliwiając zachowanie wielowiekowych tradycji zobowiązujących do wiernego odwzorowania ich pierwotnego stylu.

Na elewacjach zastosowane znajdują także małoformatowe płytki Cedral . Są one wybierane przez architektów oraz właścicieli domów, którym zależy na jednolitym i spójnym pokryciu dachu i elewacji tym samym materiałem. Dodatkowo płytki kryją niedoskonałości lub oznaki starzenia się elewacji, więc są doskonałym materiałem do renowacji i remontów starszych obiektów. Pokrycia z małoformatowych płytek włókno-cementowych stanowią jedno z najatrakcyjniejszych wśród wykonywanych aktualnie pokryć dachowych i wykończeń elewacyjnych.

Elewacje pokryte deskami lub płytkami Cedral łączą w sobie trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. Włókno-cement Cedral to materiał niewrażliwy na biologiczną korozję, jak gnicie, porastanie mchem, uszkodzenia na skutek działania ptasich odchodów itp. Co ważne, elewacja jest bezpieczna pożarowo – produkty z włókno-cementu Cedral mają klasę odporności na ogień klasa A2-s, d0, czyli są niepalne i nie rozprzestrzeniają ognia.

Naturalnie solidny i lekki dach

Małoformatowe płytki Cedral najczęściej stosowane są na dachu, posiadając wieloletnią historię w budownictwie i architekturze. Współczesne trendy w architekturze wielokrotnie nawiązują do tradycyjnych form i kształtów, interpretując je na nowo. Płytki Cedral doskonale pasują do obiektów w stylu dworkowym czy w nowoczesnej wersji polskiej stodoły z dwuspadowym dachem.

Płytki nadają się do krycia wszystkich typów dachów w nowych budynkach, jak i przy renowacjach starych. Różne rozmiary, bogactwo pięknych kolorów i faktur umożliwiają wyjątkowe rozwiązania architektoniczne. Dzięki większej liczbie mocowań w porównaniu z innymi materiałami dachowymi, zapewniają spokój mieszkańcom, zabezpieczają dach i to, co znajduje się pod nim.

Płytki dachowe Cedral są lekkie i łatwe w montażu. Mogą być umieszczane na lżejszych konstrukcjach dachu bez konieczności ich wzmacniania – idealne rozwiązanie w przypadku renowacji.

Płytki włókno-cementowe powszechnie stosowane są także na wykończeniach kominów, pasów podrynnowych, jako pokrycia mansard, okapów czy też okien dachowych.

Dach pokryty płytką małoformatową wydaje się lekki i jednorodny, a właściwie dobrany kolor jeszcze bardziej podkreśla ten efekt. Podczas produkcji wierzchnia warstwa płytki jest barwiona pigmentem i pokrywana kolorową powłoką akrylową. Dzięki tej metodzie kolor jest niezwykle trwały.

Płytki włókno-cementowe są chętnie wykorzystywane nie tylko przez inwestorów indywidualnych, ale też przez deweloperów. Pokrycie dachów czy elewacji płytkami zwiększa walory estetyczne nieruchomości, podnosi ich wartość, a trwałość płytek jest gwarancją niezmiennego wyglądu budynku przez wiele lat, bez konieczności dodatkowych wydatków na konserwację.

Materiał przygotowany przez firmę Cedral