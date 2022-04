Blachodachówki panelowe jako Twoje pokrycie dachowe

Panelówki to obecnie jeden z najpopularniejszych typów pokryć dachowych. Są to wysokiej jakości blachodachówki, które zachowują estetykę przy trwałości na wiele lat. Dlaczego to tak dobre rozwiązanie? Czy to chwilowa moda czy może niezawodny sposób na ekonomiczny i wytrzymały dach?

Blachodachówki panelowe, zwane też modułowymi, to nieduże i gotowe arkusze o konkretnych, ustalonych wymiarach. Sprawdzą się jako nowe pokrycie dachowe, ale także z powodzeniem zabezpieczą dach remontowany. Niezależnie od konstrukcji – czy jest to dach prosty, dwuspadowy, czy wielopołaciowy – montaż nie sprawi problemów. Duża paleta kolorystyczna oraz dostępne przetłoczenia na rynku pozwalają na dobór pokrycia pod nasze gusta i styl. Czym się kierować podczas wyboru producenta? Decydując się na blachodachówkę panelową stajemy przed takimi decyzjami jak wybór kształtu czy koloru. Co jeszcze powinniśmy wziąć pod uwagę? Przede wszystkim źródło! Zwróćmy uwagę na producenta i hutę z której korzysta. Zapewni nam to renomowany producent, który przede wszystkim wyróżnia się zaawansowanym procesem produkcji, a surowiec sprowadza od sprawdzonych dostawców. Jakość pokryć dachowych jest również potwierdzona licznymi atestami i deklaracjami technicznymi zgodnymi z przepisami unijnymi. Lokalni producenci może i będą mieli znacznie niższe ceny, jednak powinniśmy pamiętać, że to na czym nam zależy to trwałość na lata.

Dlaczego warto wybrać panelówkę? Ze względu na zapotrzebowania inwestorów i wykonawców blachodachówki cięte na wymiar są coraz częściej zastępowane przez blachodachówki panelowe. Dzięki niedużym rozmiarom dwumodułowych arkuszy, wyliczenie potrzebnej ilości pokrycia jest znacznie prostsze, a liczba odpadów jest zminimalizowana. Aby zamówić pokrycie potrzebujemy jedynie znać powierzchnię naszego dachu. Co jeszcze przemawia za zakupem dachu modułowego? Ułatwiony transport . Mały format oraz lekki materiał łatwo zapakować na europalety i zabezpieczyć folią ochronną. Tak przygotowane paczki można bez problemu załadować na transport i rozładować na placu budowy. Prawidłowo zabezpieczone arkusze nie powinny się odkształcić czy porysować. Ciekawostką jest fakt, że jedna europaleta materiału starczy na średniej wielkości dach.

Odpady ograniczone do absolutnego minimum. Niewielki rozmiar ponownie przyczynia się do praktyczności panelówek. Nawet przy skomplikowanych połaciach dachowych liczba wykonanych cięć będzie nieduża, co oznacza, że nawet jak pozostaną nam odpady podczas budowy, wyniosą one maksymalnie 5% zakupionego towaru.

Dostępność. Długie terminy dostaw to przeszłość. Blachodachówki panelowe, dzięki zunifikowanym wymiarom, produkowane są z wyprzedzeniem i składowane w magazynach producenta. Takie pokrycie dachowe można więc dostać od ręki, co znacznie usprawnia prace budowlane, a gdy materiału nam zabraknie, bez problemu dokupimy potrzebne arkusze. Z kolei niewykorzystane panele w nienaruszonym stanie zawsze możemy bez problemu zwrócić.

Sprawdzą się na każdym dachu, niezależnie od stopnia skomplikowania połaci. Również pod względem stylistycznym każdy znajdzie coś dla siebie – tradycyjna fala, nowoczesna blachodachówka płaska czy też nietypowe i ciekawe przetłoczenie (np. blachodachówka TIGRA Blachy Pruszyński). Dzięki nowoczesnym powłokom, pokrycie stalowe może być z połyskiem lub w macie, a gama kolorystyczna jest na tyle szeroka, że każdy znajdzie rozwiązanie dla siebie. Dach na lata. Dzięki nowoczesnej technologii, dzisiejsze blachodachówki to trwałe pokrycia dachowe, które są odporne na korozję, promieniowanie UV czy też odkształcenia. Stal jest obustronnie ocynkowana, a zastosowane powłoki zabezpieczające są trwałe oraz odporne na odbarwienia i rozwarstwianie się.