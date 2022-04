Wybierz ekologicznie okna aluminiowo-tworzywowe

Wyprodukuj, zużyj i… wykorzystaj ponownie! Zgodnie z zasadą gospodarki w obiegu zamkniętym (GOZ), w produkcji należy wykorzystywać surowce możliwe do przetworzenia. Recykling to jeden z najistotniejszych aspektów na drodze realizacji założeń zrównoważonego rozwoju. Przy tym, wbrew pozorom, recykling to nie tylko zbieranie makulatury i plastikowych butelek. W dzisiejszych czasach i na obecnym poziomie rozwoju technologii, nawet okna PVC są produktem przyjaznym środowisku, z łatwością poddawanym recyklingowi. To szansa na lepsze życie dla przyszłych pokoleń.

Okna dachowe FAKRO wykonane z PVC mają szerokie zastosowanie na poddaszu. Co więcej są produktem ekologicznym, ponieważ profile ościeżnicy wykonane są aż w 63% z surowca powtórnie przetworzonego. W produkcji okien aluminiowo-tworzywowych wykorzystanie komponentów z recyklingu ma ogromny wpływ na ochronę środowiska. Dzięki takim zabiegom producenci znacząco zmniejszają ilość odpadów i przyczyniają się do ograniczenia zapotrzebowania branży budowlanej na paliwa kopalniane np. ropę naftową. Ponadto w oknach PVC poza samymi profilami, pozostałe materiały, takie jak szkło, aluminium i elementy stalowe, również mogą być w 100% ponownie wykorzystane.

FAKRO od ponad 30 lat tworzy okna, które gwarantują bezpieczeństwo i spokój na lata. Dają mnóstwo naturalnego światła w pomieszczeniach w całym domu, co wpływa na komfort i zdrowie mieszkańców oraz zapobiegają stratom ciepła, przyczyniając się do znacznych oszczędności w ogrzewaniu. Wyposażone są w trzyszybowe pakiety podnoszące ich energooszczędność, a montowane wraz z kołnierzem Thermo zyskują o nawet 15% lepszy współczynnik przenikania ciepła. Przy obecnych wymogach budowlanych są oknami, które znajdują uznanie w oczach architektów i inwestorów oraz klientów, którzy cenią sobie oszczędności w portfelu. Należy podkreślić, że okna PVC idealnie można dopasować do każdego wnętrza domu. Idealnie wkomponują się w sypialni, pokoju dziecięcym, a także w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności – kuchniach czy łazienkach.

W ofercie FAKRO dostępne są okna w klasycznym kolorze białym oraz w atrakcyjnych okleinach: sosna i złoty dąb, które wyglądają jak naturalne drewno i nadają pomieszczeniom wyjątkowego charakteru. W ofercie posiadamy także okna PVC o profilach w kolorze antracytu preferowane do nowoczesnych stylizacji wnętrz. Co jednak istotne i szalenie wygodne, wszystkie te okna są odporne na warunki atmosferyczne, nie pochłaniają wilgoci i nie wymagają malowania oraz częstych konserwacji. Ponadto producent oferuje dożywotnią gwarancję szyb hartowanych na gradobicie. Nie można nie wspomnieć o jeszcze jednym ważnym atucie okien aluminiowo-tworzywowych od FAKRO. Są to okna doskonale dostosowane do rynku termomodernizacji budynków. W obecnych czasach, aby sprostać wymaganiom klimatycznym, należy przeprowadzić miliony remontów na całym świecie. Okna PVC sprawdzą się nie tylko w przypadku nowych inwestycji, ale także jako okna na wymianę. Dzięki nim wymiana okien może odbyć się bez naruszenia szpalet, jest szybka i bez zbędnego nieporządku. To bardzo ważne, aby obecnie wybierać świadomie, oszczędzając nie tylko czas i pieniądze, ale także i przede wszystkim środowisko.