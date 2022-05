Skoda Karoq 2022: ahoj przygodo!

Podstawą segmentu samochodów rodzinnych były niegdyś pojazdy MPV, słynące z przestronnych wnętrz i pojemnych bagażników. Współcześnie, te cechy odziedziczyły samochody segmentu SUV, dodając do listy zalet stylowe nadwozia i podwyższone zawieszenie. Tą właśnie drogą podąża od pięciu lat kompaktowa Skoda Karoq. Na początku 2022 roku zyskała wiele udoskonaleń technicznych, stylistycznych i aerodynamicznych. Dzięki nim, dziś to zupełnie inny samochód.

Przestronne wnętrze i duży bagażnik, które proponuje Karoq, czynią ją idealnym wyborem dla każdej rodziny. Teraz jeszcze bardziej, bo – o ile w standardzie wciąż mamy do dyspozycji 521 l i 1630 l, po złożeniu tylnych foteli – w przypadku siedzeń VarioFlex, bagażnik pomieści 588 l lub 1605 l przy złożonych tylnych fotelach, albo aż 1810 l po ich wymontowaniu.

Kompaktowe wymiary nadwozia (4390 mm długości i 1841 mm szerokości), zapewniającego świetną widoczność we wszystkich kierunkach sprawiają, że znakomicie się sprawdza nie tylko pod i za miastem, ale też w centrach największych aglomeracji.

Wydajność i bezpieczeństwo, w każdych warunkach

Za kierownicą Skody Karoq łatwo powiedzieć: ahoj przygodo! W przeciwieństwie do nisko osadzonych, klasycznych nadwozi – mamy do czynienia z SUV-em, który poradzi sobie również w terenie. Strome wzniesienia, grząskie błoto, dziury i koleiny nie są dla niego przeszkodą. Skoda Karoq pozwoli dotrzeć dokąd zechcecie. Dzięki podwyższonemu zawieszeniu oraz pięciu dynamicznym silnikom benzynowym i wysokoprężnym generacji EVO, o mocach od 110 do 190 KM, z napędem na przednią oś lub na cztery koła, możemy liczyć na emocje podczas weekendowych wycieczek i wakacyjnych wojaży.

Na co dzień te same cechy, w połączeniu z licznymi elektronicznymi systemami, przyczyniają się do wysokiego bezpieczeństwa jazdy - bez względu na porę roku i warunki na drodze. Kierowcę wspomaga m.in. Travel Assist z aktywnym tempomatem, dostosowującym prędkość do warunków oraz lokalnych ograniczeń i adaptacyjnym asystentem pasa ruchu.

Projektując nowoczesne silniki modelu Karoq, inżynierowie pracowali nad obniżeniem spalania i emisji szkodliwych substancji do środowiska, dzięki większej efektywności jednostek, a także niskiemu współczynnikowi oporu powietrza, stawianego przez koła i karoserię.