Wedel dla przyszłych pokoleń

Smak wedlowskiej czekolady to nie jedyny atut przedsiębiorstwa z ponad 170-letnią tradycją na rynku. O tym, dlaczego firmie zależy na tym, by głośno mówić także o społecznej odpowiedzialności i zaangażowaniu w zrównoważony rozwój opowiada Aleksandra Kusz vel Sobczuk – Kierowniczka Komunikacji Korporacyjnej w Wedlu.

Korzystamy z wyselekcjonowanych surowców kakaowych importowanych z Ghany. Kakao z tego regionu wyróżnia się mocno czekoladowym smakiem oraz wyważoną proporcją pomiędzy nutą gorzką, kwaśną i cierpką dzięki czemu nasze produkty mają tak charakterystyczny smak. Prowadząc biznes związany z Ghaną, traktujemy jej mieszkańców jak naszą społeczność lokalną, dlatego od kilku lat współpracujemy z partnerami biznesowymi oraz Omenaa Foundation, by przyczyniać się do poprawy jakości życia tamtejszych mieszkańców, w tym dzieci. W ubiegłym roku otworzyliśmy wspólnie szkołę, która zapewni im edukację i lepszy start w dorosłość i planujemy dalsze zaangażowanie w jej rozwój.

Przejdźmy zatem do konkretów. Skąd pochodzi kakao, które wykorzystujecie do produkcji waszych wyrobów, m.in. słynnej wedlowskiej czekolady?

Firmowe wartości są obecne w Wedlu od pokoleń i towarzyszą działaniom biznesowym marki na przestrzeni lat. O tym, że czekoladowa historia zatacza koło, świadczy inspiracja dokonaniami założycieli i rozwój w kierunku bardziej zrównoważonych rozwiązań, który swoje miejsce znalazły w pierwszym wedlowskim raporcie CSR. Cele związane z odpowiedzialnym rozwojem zostały wpisane również w strategię biznesową. Zatem – co jest dla Was priorytetem?

Fabryka Wedla leży w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Skaryszewskiego. Znam warszawiaków, którzy wybierają się tam na spacery, by poczuć niezwykły zapach czekolady. Czy firma czuje się odpowiedzialna za tę okolicę?

Zdecydowanie. Fabryka Wedla zlokalizowana jest w tym miejscu od blisko 90 lat, wpisała się więc już na stałe w krajobraz Kamionka. Znając walory środowiskowe tej okolicy, dbamy o to, by nasza działalność produkcyjna nie wpływała negatywnie na najbliższe sąsiedztwo. Od 2 lat korzystamy w 100 proc. z energii z odnawialnych źródeł, na dachu fabryki prowadzimy pasiekę, posiadamy również budki lęgowe dla ptaków. Chcemy wspierać bioróżnorodność, dlatego m.in. jesteśmy mecenasem projektu „Ogrody Polsko-Niemieckie”, w ramach którego zrewitalizowano część parku, a na Kamionkowskich Błoniach Elekcyjnych postawiliśmy hotele dla owadów. Staramy się również aktywizować sportowo lokalną społeczność w ramach organizowanego już od 17 lat Biegu Wedla w Parku Skaryszewskim.

Troszczycie się nie tylko o środowisko, ale przede wszystkim o pracowników. Jaki jest średni staż pracy w firmie?

Nie bez powodu naszym działaniom przyświeca hasło – Nasz przepis to ludzie, bo to właśnie człowiek znajduje się w centrum. Z dumą mogę powiedzieć, że średni staż pracy w Wedlu to 11 lat, a cyklicznie świętowane z pracownikami jubileusze (niektóre nawet 50-letnie!) wpisały się już na stałe w firmowy kalendarz. Naszą załogę tworzą przedstawiciele 4 pokoleń – najstarszy pracownik ma 73 lata, a najmłodszy – 21. Na co dzień staramy się tworzyć taką atmosferę i warunki pracy, aby każdy czuł się u nas nie tylko słodko, ale także dobrze i bezpiecznie.

Niemal połowę załogi (47 proc.) stanowią kobiety.

I to od dawna! Wedel to firma, która różnorodność ma w DNA – kobiety pracowały tu w latach 20. XX wieku, kiedy przemysł cukierniczy był zarezerwowany głównie dla mężczyzn. Do dziś chcemy, żeby każdy był tu mile widziany i równie ważny. Kobiety stanowią blisko połowę zatrudnionych, także na stanowiskach kierowniczych.

Średnie odchylenie wynagrodzenia między kobietami a mężczyznami jest minimalne, na poziomie 0,88 proc.

Wychodzimy z założenia, że wynagrodzenie powinno być godne, a wysokość gratyfikacji na danym stanowisku określona w przejrzysty sposób dla całej organizacji. W Wedlu kryterium awansu czy wysokości wynagrodzenia są doświadczenie i kompetencje. Wszyscy pracownicy mają równy dostęp do programów rozwojowych oraz oferty benefitów. Takie podejście jest doceniane na rynku i w środowisku HR, o czym świadczy m.in. otrzymana przez Wedla nagroda Lidl Fair Pay, przyznawana firmom, zapewniającym równość wynagrodzeń.