W ciągu ostatnich lat wszystko wskazywało na to, że lokaty bankowe swój najlepszy czas mają już dawno za sobą. Zmieniająca się dynamicznie sytuacja gospodarcza w naszym kraju odwróciła jednak ten trend. Obecnie coraz więcej osób decyduje się na założenie lokaty, tym bardziej, że same banki przygotowały bardzo atrakcyjne oferty. Czy jest to skuteczna i bezpieczna forma ulokowania kapitału? Sprawdźmy to!

Czy lokata bankowa to skuteczny sposób na ochronę kapitału? - Sprawdzamy!

Żyjemy w dość niepewnych ekonomicznie czasach, dlatego nic dziwnego w tym, że wielu naszych rodaków poszukuje skutecznej metody na to, aby zabezpieczyć swoje oszczędności. Rosnąca inflacja sprawia bowiem, że ich wartość topnieje na naszych oczach. Wszystko to sprawia, że do łask wracają tradycyjne lokaty bankowe, które okazują się w tej chwili jednym z najlepszych rozwiązań na kryzys.

Co warto wiedzieć o lokatach bankowych?

Lokata bankowa to nic innego jak produkt depozytowy, który umożliwia klientom ulokowanie środków finansowych na koncie na określony czas i według ustalonego oprocentowania. Dzięki temu pieniądze nie tylko nie tracą na wartości, ale przy korzystnych warunkach, klient jest w stanie powiększyć wpłaconą kwotę. Bank odwdzięcza się bowiem za “zamrożenie” na rachunku u siebie określonej sumy tym, że nalicza odsetki. Co do zasady, oprocentowanie jest naliczane w skali roku, a lokaty są zakładane na okres nie krótszy niż kilka miesięcy. Jeśli klient nie wypłaci w tym czasie pieniędzy z konta, uzyskuje umowny procent, w przeciwnym jednak razie – zyski niestety przepadają.

Lokata bankowa – charakterystyka i największe zalety

Wśród niewątpliwych atutów lokat bankowych można wymienić wysoki poziom bezpieczeństwa, ponieważ rachunki te są objęte systemem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Ponadto, w dobie wysokiej inflacji umieszczenie oszczędności na lokacie bankowej jest po prostu opłacalne finansowo. To właśnie ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej wysokość stóp procentowych wpływa głównie na poziom oprocentowania lokat. Jeśli wysokość stóp rośnie, trzymanie pieniędzy na lokacie staje się korzystniejsze. W skrajnych przypadkach nie można mówić o zarabianiu na lokatach, ale obecnie jest to dobry sposób na ochronę zgromadzonego kapitału. Tym bardziej, że założenie lokaty w banku jest proste i szybkie, a całą procedurę można wykonać online, bez konieczności wychodzenia z domu.

Czym kierować się przy wyborze lokaty?

Jednym z podstawowych kryteriów, jakie warto wziąć pod uwagę przy wyborze lokaty jest oczywiście wysokość oprocentowania, która obecnie sięga nawet 6,5-7%. Następnie zwróćmy uwagę na możliwy okres trwania lokaty, maksymalną kwotę oraz wszelkie dodatkowe możliwości, jakie wiążą się z założeniem lokaty w danym banku. Jeśli chodzi o wysokość kwoty, coraz więcej instytucji bankowych decyduje się na wprowadzenie opcji bez limitu, co ma zachęcić klientów posiadających solidny kapitał. Lokata bankowa jest jednak rozwiązaniem zarówno dla osób, które zamierzają wpłacić dużą, jak i niewielką kwotę. Poszukując sprawdzonej i atrakcyjnej lokaty warto skorzystać z porównywarek, gdzie w jednym miejscu zestawione są najlepsze obowiązujące okazje.