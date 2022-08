Jak technologie FLOWAIR wdrażają ideę ZERO WASTE?

Odpowiedzialne gospodarowanie energią to klucz do oszczędności w każdej firmie. Aby jednak móc skutecznie zarządzać wydatkami i dbać o środowisko, odpowiednie rozwiązania powinny być wdrożone już na etapie projektowania budynku. Przeczytaj, w jaki sposób urządzenia FLOWAIR realizują ideę ZERO WASTE

Czym jest idea ZERO WASTE?

Jedynie w 2020 r. ludzkość wyprodukowała aż 2 mld ton śmieci, z czego 12 mln ton powstało w Polsce. Szacuje się, że globalna ilość odpadów do 2050 roku wzrośnie o 140%! To przerażające ilości, które uzasadniają podjęcie zdecydowanych działań. Idea ZERO WASTE może być obecna w każdej dziedzinie naszego życia. Możesz wdrożyć ją podczas robienia zakupów, w domu, ale również w pracy. Idea opiera się na zasadzie 5R. Jej filary to: odmawiaj (ang. refuse) – nowe zasoby powinny być produkowane wyłącznie wtedy, kiedy jest to niezbędne do osiągnięcia celu;

(ang. refuse) – nowe zasoby powinny być produkowane wyłącznie wtedy, kiedy jest to niezbędne do osiągnięcia celu; ograniczaj (ang. reduce) – skala rozwiązania powinna być dopasowana do zapotrzebowania;

(ang. reduce) – skala rozwiązania powinna być dopasowana do zapotrzebowania; użyj ponownie (ang. reuse) – surowce powinny być powtórnie wykorzystane, jeżeli jest to technologicznie możliwe;

(ang. reuse) – surowce powinny być powtórnie wykorzystane, jeżeli jest to technologicznie możliwe; przetwarzaj (ang. recycle) – w miarę możliwości produkty powinny być wytwarzane w ramach wtórnego obiegu;

(ang. recycle) – w miarę możliwości produkty powinny być wytwarzane w ramach wtórnego obiegu; kompostuj (ang. rot) – świadoma segregacja odpadów pozwala na zapewnienie szybszego ich rozkładu. Od lat staramy się wdrożyć te zasady także w branży HVAC i jesteśmy przekonani, że nam się to udało.

W jaki sposób urządzenia FLOWAIR realizują zasadę 5R? Wierzymy, że czyste, zadbane środowisko nie jest nam dane raz na zawsze i musimy o nie walczyć. Dlatego podjęliśmy wyzwanie. Naszym celem jest wprowadzenie w życie wszystkich elementów zasady 5R. Reuse&Recycle&Rot Dostarczamy klientom solidne produkty, które przeszły innowacyjny proces projektowy. Zostały wytworzone z materiałów, które mogą być poddane recyklingowi lub naprawione i powtórnie użyte. W razie potrzeby możesz je także łatwo posegregować na poszczególne typy odpadów. Dbamy o to, aby w razie awarii możliwa była wymiana tylko wybranego komponentu. Dlatego nie ma potrzeby kupowania za każdym razem całego urządzenia. To nie tylko troska o środowisko, ale także oszczędność dla inwestora oraz łatwiejsza praca projektanta, który schemat instalacji HVAC tworzy tylko raz i nie musi za każdym razem szukać nowych rozwiązań. Reduce Produkty FLOWAIR są tak małe, jak to możliwe, aby utrzymać docelową wydajność. To szczególnie istotne w firmach, które dbają o optymalizację przestrzeni. Stosujemy wytrzymałe komponenty oraz uniwersalne systemy montażowe, pozwalające na zainstalowanie sprzętu na belkach ściennych lub w systemie podstropowym. Nie musisz już uwzględniać w projekcie specjalnych konsol lub rusztowań. Idea reduce widoczna jest także w naszym kontakcie z klientami. Dostarczamy im kompletne i aktualne materiały on-line, oszczędzając papier. Dbamy również o transport i logistykę. W trakcie przewozu towaru stabilizujemy urządzenia za pomocą wypełniaczy papierowych pochodzących z odzysku oraz ograniczamy ilość spalin poprzez optymalizację rozłożenia ładunku w samochodach. Refuse Nie stawiamy na to, aby nasze urządzenia miały jak największą moc, ponieważ wiemy, że prawdziwa siła instalacji HVAC tkwi we współpracy poszczególnych ogniw systemu. Zintegrowana praca urządzeń FLOWAIR, które funkcjonują w obrębie jednego systemu, pozwala zmniejszyć zużycie energii. Algorytmy sterownika zaprojektowanego przez FLOWAIR obsługują nawet 31 urządzeń. Nasze urządzenia uruchamiają się dopiero wtedy, gdy wymagają tego warunki panujące w pomieszczeniu. Co więcej, ich koncepcja zakłada pracę strefową poszczególnych elementów. Oznacza to, że w każdym obiekcie możesz wydzielić obszary, dla których ustawione są inne warunki. Pozwala to na minimalizację zużycia prądu i emisji ciepła oraz obniżenie rachunków. Cały SYSTEM FLOWAIR pracuje inteligentnie. W pierwszej kolejności są wykorzystywane zasoby ciepła zgromadzone pod stropem lub możliwe do dostarczenia z zewnątrz. Dopiero kiedy ich zabraknie, sterownik uruchamia dodatkowe nagrzewnice lub chłodnice. Nasze urządzenia grzewczo-wentylacyjne są projektowane tak, aby zapewnić jak największy odzysk ciepła. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu wysokiej jakości wymienników ciepła. Powtórne wykorzystanie zgromadzonej energii eliminuje konieczność jej produkowania. Wspieramy Twoją pracę Od lat współpracujemy z projektantami i oferujemy im gotowe rozwiązania. Wybierając FLOWAIR, otrzymasz: wsparcie szkoleniowe;

gotowe pliki CAD/REVIT z blokami urządzeń;

koncepcję doboru modułów z parametrami pracy;

pliki CAD/PDF ze schematem podłączenia automatyki;

możliwość weryfikacji projektu przez naszych pracowników pod kątem zgodności parametrów urządzeń z uwarunkowaniami prawnymi;

dodatkowe pliki, schematy lub informacje wymagane od inwestora. Pomożemy Ci także we współpracy ze specjalistami z dziedziny elektroniki lub automatyki. Ufamy, że wymiana doświadczeń pomoże zrealizować wspólny cel. Jest nim nie tylko zapewnienie komfortu cieplnego użytkowników budynku, ale także ograniczenie emisji energii i dbałość o środowisko. Nasze motto brzmi: „Chcemy zmieniać świat wszędzie tam, gdzie możemy i potrafimy”. Zmieniaj go razem z nami.