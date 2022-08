Wiertła do metalu – na co zwrócić uwagę przy ich wybieraniu?

Wiertła to świetne narzędzia do tego, aby obrobić nawet najtwardszy kawałek metalu. Dzięki temu można zyskać odpowiedni kształt, który jest zapisany w konkretnym projekcie. Na co zwracać uwagę przy wybieraniu odpowiedniego wiertła? Sprawdzamy.

Wiertła do metalu i ich ceny

Wybierając wiertła do metalu przede wszystkim należy zwrócić uwagę na ich ceny. Jest to bardzo ważne szczególnie dla osób, którzy chcą się w nie zaopatrzyć w hurtowych ilościach i oszczędzając w ten sposób nawet kilkaset złotych na transakcji.

Wiertła do stali są dostępne w wielu różnych miejscach w innych cenach. Właśnie dlatego należy zwracać na to uwagę oraz analizować swój wybór w oparciu o inne oferty. Jeśli chodzi o wiertła do metalu to ich cena zależy od wielu różnorodnych czynników.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na firmę, która jest oficjalnym producentem. Dobre przedsiębiorstwo jest w stanie jak najlepiej zbliżyć ze sobą jakość oraz koszty. Następnym elementem jest materiał, z którego wykonane jest wiertło do metalu. Najczęściej będzie to stal narzędziowa szybkotnąca. W zależności od dodatków tytanu lub kobaltu ceny wierteł do metalu mogą się od siebie różnić (https://artykulytechniczne.pl/wiertla-do-metalu-nwka-din-338.html). Do tego dochodzi również wielkość wiertła oraz jego model.

Wiertła do metalu i ich twardość

Wiertła różnią się między sobą wieloma elementami. Jednym z nich jest ich twardość, która bierze się z materiałów, które zostały użyte do ich produkcji. Wiertła muszą wyróżniać się odpowiednią sztywnością, ponieważ ich głównym zadaniem jest żłobienie w metalu. Wymaga to ogromnej ilości energii, która generuje na przykład ciepło. W zależności od obrabianego metalu warto dobierać odpowiednie wiertło.

Osoby, które chcą wykorzystać do obróbki na przykład iryd lub tytan powinny wybrać wiertło do metalu twardego. Te rodzaje surowców zaliczane są do grupy metali twardych, których HRC wynosi około 90. Stosując wiertła do metalu twardego wykonane z tytanu można poradzić sobie z każdym rodzajem surowca. Wszystko ze względu na powłokę z azotku tytanu, która wyróżnia się bardzo dużą wytrzymałością na ścieranie.

Profesjonalne wiertła do metalu zawsze powinny być odpowiednio oznaczone w taki sposób, aby klienci mogli je wybierać bez żadnych wątpliwości. W tym celu należy na przykład przeanalizować ich skład oraz możliwości zastosowania w praktyce.

Wiertła do metalu i ich wymiary

Wybierając wiertło do metalu nie należy zapominać również o jego wymiarach. Dzięki temu można lepiej przeprowadzić cały proces obróbki surowca oraz nadać mu odpowiedni kształt. To ważne, aby osiągnąć zamierzone rezultaty.

Wiertła kobaltowe małych wymiarów średnicy takich jak 4mm lub 5mm świetnie sprawdzają się do tworzenia otworów. Mogą być one konieczne w metalu ze względu na zastosowanie odpowiedniej konstrukcji. Wówczas jest ona praktyczniejsza oraz lepiej spełnia swoje zadanie.

Zestaw wierteł do metalu może okazać się najlepszym wyborem do każdego typu konstrukcji. W ten sposób szybko i skutecznie można będzie dobrać wiertło do aktualnych wymagań. Świetnie sprawdza się to w firmach przemysłowych, ale również w prywatnych warsztatach.

Wybierając odpowiednie wiertło do metalu kobaltowe należy przede wszystkim mieć na uwadze jego cenę, wymiary oraz twardość. W ten sposób odpowiedź na pytanie takie jak jakie wiertła do metalu wybrać, będzie bardzo dobrze znana.

Materiał przygotowany przez sklep Artykuły Techniczne.