Konto Przedsiębiorcy na Biznes.gov.pl. Jak pomoże Ci w prowadzeniu własnej firmy?

Czy można prowadzić firmę bez Konta Przedsiębiorcy? Można, ale wymaga to więcej czasu, wysiłku, spacerów do urzędów i stania w kolejkach.

Kto woli swój czas przeznaczyć na inne rzeczy, w tym rozwój swojego biznesu, a za cel spacerów obrać park lub las, ten powinien zapoznać się z możliwościami jakie oferuje Konto Przedsiębiorcy w serwisie informacyjno-usługowym Biznes.gov.pl.

Jeśli przedsiębiorca chce załatwić sprawę w CEIDG przez Internet, zrobi to tylko z Kontem Przedsiębiorcy. Konto Przedsiębiorcy na Biznes.gov.pl to m.in.:

pełen dostęp do informacji zawartych w rejestrze CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

jedno miejsce do załatwiania spraw w rejestrze CEIDG i zarządzania nimi

łatwy dostęp do urzędów z każdego miejsca i o każdej porze

możliwość założenia adresu i skrzynki do e-Doręczeń

Jedna rejestracja, a tyle możliwości z Kontem Przedsiębiorcy

Rejestracja jest prosta i odbywa się podczas pierwszego logowania na Konto Przedsiębiorcy. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcjonalności konta, przy rejestracji zawsze trzeba podać adres e-mail, niezależnie od sposobu logowania się. Będzie do tego potrzebny również Profil Zaufany, e-Dowód lub dostęp do usługi moje ID.

Konto umożliwia załatwienie najczęstszych spraw administracyjnych na jednej platformie. Dotychczas wiązało się to z wizytą w kilku różnych urzędach. Wśród przykładowych spraw, które przedsiębiorca załatwi w koncie na Biznes.gov.pl znajdziemy:

rejestrację, zawieszenie, wznowienie i zakończenie działalności gospodarczej w CEIDG;

zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach i ZUS, zaświadczenie potwierdzające status podatnika VAT;

uznanie kwalifikacji swojego zawodu lub uregulowanie świadczenia usług transgranicznych w Polsce.

Wszystko w jednym miejscu, czyli zakładka “Moja firma”

Wszystkie pisma, które przedsiębiorca wysyła do urzędów za pośrednictwem Biznes.gov.pl oraz odpowiedzi, jakie z nich otrzymuje, zapisują się w Koncie Przedsiębiorcy. Znajdziemy je w zakładce „Moje sprawy” lub – jeśli są to wnioski CEIDG – w zakładce „Moja firma ”. Ta druga daje więc przedsiębiorcy pełen dostęp do wszystkich spraw związanych z wpisem do rejestru CEIDG. To również tutaj przedsiębiorca sprawdzi aktualne dane swojej firmy, zmieni swój wpis w CEIDG oraz sprawdzi status złożonego wniosku. O zmianie statusu sprawy przedsiębiorca dowie się z maila przesłanego przez Biznes.gov.pl lub wchodząc do zakładki „Powiadomienia”. Tam też pojawią się odpowiedzi z urzędów.