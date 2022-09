DB Schenker uruchamia pierwsze loty czarterowe między Europą i Ameryką Południową

Pierwszy transatlantycki czarter do Ameryki Łacińskiej w historii DB Schenker. Rozbudowa globalnej sieci połączeń lotniczych. Niezawodna przepustowość dla stabilnych łańcuchów dostaw.

Począwszy od sierpnia 2022 r., DB Schenker oferuje dodatkowe czartery przez Atlantyk. Nowa trasa rozpoczyna się w Holandii i prowadzi do Brazylii, uwzględniając dwa międzylądowania w USA. Biorąc pod uwagę Amerykę Południową dostępne są bezpośrednie połączenia do Argentyny i Chile. Cotygodniowe czarterowe loty towarowe zapewniają 50 ton ładowności

i wzmacniają rosnącą sieć lotów międzykontynentalnych DB Schenker.

Thorsten Meincke, Global Board Member for Air & Ocean Freight w DB Schenker:

"Aby gospodarki mogły funkcjonować, firmy wymagają stabilnych łańcuchów dostaw. Rozszerzając naszą sieć lotów do Ameryki Południowej, zapewniamy rynkowi nowe źródło niezawodnej przepustowości. Z przyjemnością możemy powiedzieć, że zapotrzebowanie już teraz jest duże”.

W każdą niedzielę wieczorem samolot wylatuje z Amsterdamu (AMS), zatrzymując się w poniedziałek w Nowym Jorku (JFK) i Miami (MIA). Tego samego dnia dociera do Viracopos (VCP) w pobliżu São Paulo. We wtorki realizowane jest bezpośrednie połączenie do Buenos Aires (EZP), w środy - do Santiago de Chile (SCL). Nowa transatlantycka trasa będzie obsługiwana samolotami Boeing 767. Międzylądowanie lotu czarterowego w Miami umożliwia dostęp do wielu dalszych destynacji z oferty przewoźnika.

Pierwsze rezerwacje obejmują zróżnicowany asortyment towarów, w tym części samochodowe. Na życzenie można również przewozić ładunki w kontrolowanej temperaturze i towary niebezpieczne. W Europie loty te łączą się bezproblemowo z siecią transportu lądowego DB Schenker.

O DB Schenker

DB Schenker jest jednym z wiodących globalnych dostawców usług logistycznych. Zatrudnia 76 100 pracowników w 1850 lokalizacjach i przeszło 130 krajach. Świadczy usługi transportu lądowego, lotniczego, oceanicznego oraz logistyki magazynowej. Oferuje kompleksowe rozwiązania logistyczne i zarządza globalnymi łańcuchami dostaw z jednego źródła. W 2022 r.

DB Schenker obchodzi 150. rocznicę powstania firmy. Aby osiągnąć swój ambitny cel, jakim jest neutralność klimatyczna do 2040 r., stale inwestuje w innowacyjne rozwiązania transportowe, energię odnawialną i produkty neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla dla swoich klientów.

Materiał przygotowany przez firmę DB Schenker.