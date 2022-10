Typologia dachów, czyli dla każdego coś dobrego!

W świecie wspaniałych dachów znajdziemy ogromną różnorodność. Usatysfakcjonowani będą zarówno miłośnicy minimalizmu, jak i przepychu. Obecnie największą popularnością cieszą się dachy dwuspadowe, które w dobie rozwiązań energooszczędnych, wydają się być idealną opcją. Jednak branża budowlana to nie tylko dachy dwuspadowe. Przedstawiamy możliwości jakie mamy w kwestii aranżacji dachu.

Czy dach płaski naprawdę jest płaski? No właśnie nie do końca! Nachylenie jego połaci wynosi od 5 do 20 o .

Pula dachów do wyboru jest bardzo bogata. Możemy iść w stronę nowoczesności, ale możemy zafundować sobie również swoisty powrót do klasyki.

Dach to nie tylko efektowna warstwa wizualna, to także wiele aspektów związanych z funkcjonalnością naszego domu. Dach wpływa m.in. na rodzaj pokrycia czy sposób wykonywania warstw. Wybór danego rodzaju dachu wiąże się również z różnicami w kosztach.

Dachy strome, czyli bogactwo wyboru

Dachy jednospadowe, dwuspadowe oraz wielospadowe to w skrócie właśnie dachy strome. Każdy z nich można wykorzystać do zrealizowania swojej wizji idealnego domu.

Zacznijmy od dachów jednospadowych, czyli tych najprostszych w tym zestawieniu. Ma on jedną prostokątną połać. Z dachem tym raczej nie spotkamy się w przypadku domu jednorodzinnego. Dzieje się tak, ponieważ stosuje się go w przypadku domów o rozpiętości do 6 m. Nie są też tak wizualnie atrakcyjne jak dachy innego typu. Polecamy, go każdemu, kto chce zadaszyć garaż!

Drugim i zarazem najpopularniejszym typem dachu jest dach dwuspadowy. Tak jak wcześniej wspominaliśmy, dach tego typu idealnie sprawdzi się w przypadku domów parterowych i wielopiętrowych. Dwuspadowość związana jest z dwiema prostokątnymi połaciami. Możemy otwarcie mówić o tym, że dach dwuspadowy jest prawdziwym hitem na rynku budowlanym.

Dach czterospadowy to dach, który składa się z czterech skośnych połaci. Nie są to jednak połacie jednakowe, ponieważ dwie z nich są w kształcie trójkąta, a dwie z nich mają kształt trapezu. Taki dach prezentuje się wspaniale, ale niestety wiąże się też z większymi kosztami niż te, o których mówimy w przypadku dachu dwuspadowego. Praca z nim również nie należy do najłatwiejszych. Dachy czterospadowe okażą się najlepszym rozwiązaniem dla domów parterowych. Popularnymi dachami czterospadowymi są dachy kopertowe oraz dachy namiotowe.

Kolejnym typem dachu jest dach mansardowy, które może składać się z dwóch lub czterech połaci. Górna część połaci jest niezbyt stroma, za to dolna odznacza się już konkretną stromością. Dach ten jest droższy i bardziej złożony w realizacji.

Dach naczółkowy to dach, który ma charakterystyczne naczółki, tworzone przez ścięte narożniki połaci.

Dach wielospadowy to swego rodzaju hybryda różnego typu połaci, czyli połaci o różnych wielkości i kształtach.