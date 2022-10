Komfort i ochrona środowiska. Czy mogą iść ze sobą w parze?

Postępujące zmiany klimatu w coraz bardziej zauważalny sposób determinują nasze życie. Nic w tym dziwnego, wszak przewidywania naukowców są jednoznaczne – w przypadku braku podjęcia działań adaptacyjnych i aktywnego zaangażowania w poprawę kondycji planety, rysuje się przed nami dość nieciekawy scenariusz. Duża odpowiedzialność spoczywa dziś na przedsiębiorstwach związanych z sektorem budowlanym, który odpowiada za niemal 40% globalnej emisji CO 2 do atmosfery. W dążeniu do dekarbonizacji środowiska, producenci coraz częściej skłaniają się ku ekologicznej produkcji. Jednak czy zrównoważony rozwój może iść w parze z tzw. wellbeingiem? Zdecydowanie tak, a na pierwszy plan wysuwają się tutaj... nowoczesne przeszklenia.

Recycling i ślad węglowy

Walka ze zmianami klimatu toczy się na wielu frontach, a jednym z narzędzi jest gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ), dzięki której producenci mogą minimalizować wydobycie surowców, a także znacząco ograniczać zużycie energii. Procesy wytwórcze oparte na recyclingu przyczyniają się do zmniejszenia emisyjności zakładów przemysłowych oraz redukują ilość przedostających się do środowiska zanieczyszczeń. W tę koncepcję doskonale wpisuje się produkcja szkła.

– Less waste to doskonałe określenie dzisiejszej technologii produkcji rozwiązań szklanych. Nasze zakłady zostały przystosowane do tego, aby stale zwiększać odsetek stłuczki szklanej pochodzącej z recyclingu w bieżącym procesie wytwarzania szkła – mówi Maciej Mańko, Marketing Manager Glassolutions Polska. – Tona stłuczki jest w stanie zastąpić 1,2 tony surowca, w tym 850 kg piasku, a naszym celem jest, aby jej udział do 2030 roku wzrósł do 40%. Dzięki tej strategii będziemy w stanie znacząco zredukować emisję CO 2 do atmosfery oraz zmniejszyć zużycie energii nawet o 30%.

Przyjazny środowisku proces wytwarzania szkła to oddech dla planety. Odzwierciedla się bowiem w zdecydowanie niższym poziomie generowanego przez produkt śladu węglowego, a więc sumie emisji gazów cieplarnianych, związanej z jego wytwarzaniem, transportem i bieżącym wykorzystaniem. Jak to sprawdzić?

– Jednym z dowodów potwierdzających zrównoważoną produkcję szkła jest certyfikat EPD, przyznawany przez odpowiednie instytucje na podstawie analizy cyklu życia produktu (LCA) – tłumaczy Maciej Mańko. – Zawiera on m.in. informacje na temat wydobycia surowców, ilości wytworzonych odpadów, zużycia wody czy wykorzystanej do produkcji energii. Co więcej, pozwala inwestorom ubiegać się o środowiskowe certyfikaty zrównoważonego budownictwa, takie jak Well, BREEAM czy LEED, podnoszące prestiż wznoszonych obiektów.

Aby jednak przeszklenia mogły w pełni sprostać obecnym wymaganiom klientów, powinny równocześnie spełniać ich oczekiwania w kontekście walorów użytkowych, funkcjonalności, a także estetyki.