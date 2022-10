Nowoczesna stal, nowoczesne rynny od Galeco

Galeco to niekwestionowany lider w produkcji systemów rynnowych i rozwiązań do odprowadzania wody opadowej z dachów skośnych i dachów płaskich. Zyskał miano eksperta w tej dziedzinie, gdyż działa w tej wąskiej i wyspecjalizowanej branży od ponad 26 lat, wyznaczając swoimi nowatorskimi pomysłami trendy w budownictwie.

Jeszcze 10 lat temu wielu inwestorów marzyło o nowoczesnych i luksusowych domach, które swoją bryłą nawiązywałyby do skandynawskiego stylu. Zgodnie z ideą prostoty i minimalizmu projekt takiego domu zakładał dach płaski, albo dach skośny, ale bez okapu. Zaprojektowanie i budowa takiego budynku zgodnie ze sztuką budowlaną była ogromnie trudna, bo wówczas na rynku nie istniały systemowe rozwiązania np. do odwodnienia dachu.

Rynna niewidoczna dla oka

Ideą systemu Galeco Bezokapowego była realizacja najśmielszych marzeń i projektów architektonicznych. Były to kwadratowe, niewidoczne rynny dedykowane dachom bez okapu, które można było zlicować z dachem i ukryć w elewacji budynku. Dało to początek modzie na dachy bezokapowe i nowoczesne rynny o przekroju kwadratowym.

Od tego czasu Galeco zdążyło już wypuścić do sprzedaży inne kwadratowe systemy rynnowe montowane już w tradycyjny sposób, na zewnątrz budynku. Jednak i one nawiązują swoim wyglądem do prostoty i minimalizmu przez co cieszą się ogromnym zainteresowaniem inwestorów.