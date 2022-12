Odpowiedzialność to podstawa

Dążenie do neutralności klimatycznej, używanie opakowań nadających się do recyklingu i dbanie o dobrostan zwierząt to konkretne przykłady strategii Hochland Polska. Aby dziś rozwijać się harmonijnie, trzeba pamiętać o przyrodzie i o człowieku.

Hochland Polska jest obecny na naszym rynku od początku lat dziewięćdziesiątych. Fundamentem firmy jest ponad 500 gospodarstw, które dostarczają mleko do zakładu w Węgrowie. Hochland Polska nie tylko przyczynił się do rozwoju naszego rynku mleczarskiego, ale także stworzył szereg nowych kategorii produktów i wpłynął na zmianę nawyków żywieniowych klientów. Wśród marek dostępnych w Polsce znajdziemy bardzo popularne sery Hochland oraz Almette. Hochland Polska wciąż rozwija swoją ofertę. W 2021 r. na rynku pojawiły się ser żółty „Sielski” w innowacyjnym opakowaniu ze znacznie niższym udziałem plastiku oraz czekoladowy wariant popularnego sera o nazwie „Kanapkowy”.

Zrównoważony rozwój nie jest już tylko modnym hasłem. Jest jedynym odpowiedzialnym sposobem działania i reagowania na szybko zmieniające się potrzeby konsumentów. Jako klienci wymagamy coraz więcej od firm i chcemy, by produkowały oferowane nam artykuły, pamiętając o środowisku naturalnym, o dobrostanie zwierząt czy o gospodarce obiegu zamkniętego. Wie o tym Hochland Polska, należący do Grupy Hochland, która zatrudnia w Polsce ponad 800 pracowników i posiada dwa zakłady produkcyjne: w Kaźmierzu oraz w Węgrowie.

Neutralność klimatyczna to odpowiedź na gwałtowne zmiany zachodzące na naszych oczach, za które odpowiedzialny jest człowiek. Do 2050 r. Europa ma być pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu – tak zakłada Europejski Zielony Ład. Hochland Polska i cała Grupa Hochland chcą stać się częścią gospodarki niskoemisyjnej. Stąd zobowiązanie do kompensacji emisji, których nie udało się uniknąć i do redukcji śladu węglowego o 50 proc. do 2025 r. w porównaniu do roku 2019. Warto dodać, że w roku 2021 energia elektryczna dostarczana do zakładów Hochland Polska pochodziła blisko w 100%, a dokładnie 98,6% z odnawialnych źródeł.

Co więcej, w 2021 r. Hochland Polska zrealizował wiele inwestycji mających na celu obniżenie zużycia mediów, a co za tym idzie redukcję emisji dwutlenku węgla. Na uwagę zasługują na przykład wymiana oświetlenia na instalację LED wraz z montażem czujek ruchu, optymalizacja procesu suszenia proszków w obszarze proszkowni w Węgrowie, a także opomiarowanie sprężonego powietrza w zakładach produkcyjnych i prowadzenie regularnych audytów.

Recykling jest niezbędnym elementem gospodarki obiegu zamkniętego, a zatem modelu, w którym surowce są wykorzystywane ponownie, a nie wyrzucane po jednorazowym użyciu. Hochland Polska chce, aby do 2025 r. wszystkie opakowania firmy nadawały się do recyklingu. Rok 2021 firma zakończyła z wynikiem 86 proc. opakowań, które można ponownie wykorzystać. Hochland Polska dąży również do zmniejszenia ilości plastiku w opakowaniach. Cel to ograniczenie plastiku o 20 proc. do 2025 r. Na przykład dwukrotna modyfikacja kształtu tacki sera Hochland w plastrach polegająca na redukcji grubości folii dolnej łącznie o 100 mikrometrów przełożyła się na ograniczenie ilości wprowadzonego tworzywa o prawie 70 ton w skali roku.

Udało się również zmniejszyć ilość zużywanego papieru dzięki obniżeniu gramatury surowca do produkcji pudełek sera Hochland w krążkach o 50 gramów na metr kwadratowy. Pozwoliło to na redukcję zużycia papieru o 30 ton rocznie. Ponadto we współpracy z dostawcą opakowań, firma rozpoczęła stosowanie kartonów zwrotnych. Celem jest pięciokrotna rotacja kartonów, w których do zakładu produkcyjnego dostarczane są puste kubki Almette.

Dobrostan zwierząt należy do kluczowych elementów europejskiej strategii „Od pola do stołu”. Dobrostan nie tylko poprawia los zwierząt, ale także zwiększa bezpieczeństwo żywności i wpływa pozytywnie na jakość surowca mlecznego. Hochland Polska stawia sobie za cel wspieranie zasad dobrostanu zwierząt wśród dostawców mleka. Każdy z nich ma dedykowanego koordynatora – może liczyć na jego wiedzę, wsparcie i pomoc we wprowadzaniu działań na rzecz dobrostanu zwierząt. W 2021 r. rozpoczął się cykl audytów, mających na celu ocenę stopnia spełnienia kryteriów w zakresie dobrostanu krów. Strategicznym celem Hochland Polska jest, aby do 2025 roku 70 proc. gospodarstw osiągnęło najwyższą ocenę i zakwalifikowało się do kategorii A.