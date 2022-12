Frankowicze przetarli szlaki

Już nie tylko kredyty w obcych walutach, ale także w złotym budzą ogromne kontrowersje. Czy wskaźnik WIBOR jest nieuczciwy, a oparte na nim umowy należy unieważnić? Coraz więcej kredytobiorców chce szukać sprawiedliwości w sądach.

Pozwy frankowiczów wobec banków wzbudzają coraz mniejsze emocje. Powód jest prosty: kredytobiorcy wygrywają już ok. 98 proc. procesów, a unieważnianie umów stało się praktycznie standardem. Banki próbują jeszcze ograniczyć swoje straty, kontratakując i żądając od frankowiczów opłat za bezumowne korzystanie z kapitału. W tej kwestii wielu sędziów czeka na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dotychczasowe wyroki luksemburskiego TSUE wskazują na to, że i ten powinien być korzystny dla klientów. Jednak w ślady frankowiczów planuje ruszyć coraz więcej kredytobiorców złotowych. Do niedawna cieszyli się, że to nie oni muszą się martwić mocnym frankiem. Jednak ich radość skończyła się, gdy gwałtownie zaczął rosnąć wskaźnik WIBOR, wyprzedając nawet stopy podnoszone przez Radę Polityki Pieniężnej. Zarówno WIBOR 3M, jak i 6M przekraczają dziś poziom 7 proc. W efekcie wysokość rat w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy nierzadko się podwoiła.

Nic dziwnego, że WIBOR znalazł się na cenzurowanym. Wątpliwości zasiał sam rząd, który uznał, że WIBOR trzeba zastąpić nowym wskaźnikiem. W ciągu dwóch lat ma nastąpić przejście na WIRON, który jest wyliczany w nieco inny sposób. Bierze on pod uwagę nie tylko transakcje między bankami jak WIBOR, ale też uwzględnia inne instytucje finansowe oraz duże przedsiębiorstwa. Na razie WIRON jest nieco niższy od WIBOR, chociaż nie zawsze tak musi być. Jednak zanim WIBOR zniknie, trzeba odpowiedzieć na fundamentalne pytanie: czy ten wskaźnik powinien być używany do wyliczania oprocentowania kredytów? Osoby, które idą do sądów, twierdzą, że nie. – WIBOR to wskaźnik po prostu nieuczciwy, nieobiektywny, uzależniony tylko od banków, podatny na manipulacje. Tym bardziej że banki wcale od siebie pieniędzy często nie pożyczają (bo ich nie potrzebują), a jedynie pytają się nawzajem, na jakich warunkach hipotetycznie mogłyby to zrobić – przekonuje mec.