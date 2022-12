Podsumowanie roku oraz nowe prognozy w sporach kredytobiorców z bankami

Mijający właśnie rok był zdecydowanie najlepszym w historii dla Frankowiczów i kredytobiorców posiadających kredyty w innych walutach obcych. Nigdy wcześniej nie dochodziło do tak wielu korzystnych wyroków na taką skalę.

Nie było do tej pory również tak jednolitej linii orzeczniczej, od Gdańska i Białegostoku, przez Warszawę, Katowice, Poznań i Wrocław włącznie. Jakie były najważniejsze wydarzenia tego roku i co czeka kredytobiorców w nadchodzącym już wielkimi krokami 2023 ?

1. Unieważnianie umów w całości

Standardem stało się unieważnianie w całości zawartych umów kredytów we frankach i innych walutach obcych. O ile jeszcze kilka lat temu pojawiały się również wyroki „odfrankowujące” kredyty i utrzymujące umowy jako ważne, o tyle obecnie takie wyroki zdarzają się w mniej niż 1% spraw. Takie rozstrzygnięcie sprawy oznacza, że wszystkie dotychczasowe spłaty rat kredytu należy zaliczyć wyłącznie na poczet otrzymanego kapitału. Zwykle ponadto to bank zobowiązany jest oddać powstałą nadpłatę tego kapitału na konto kredytobiorcy (często kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysięcy złotych). Jeśli natomiast istnieje jeszcze niedopłata, jej wyrównanie na końcu procesu wieńczy relację z bankiem. Następstwem unieważnienia umowy na końcu jest wykreślenie hipoteki i wykreślenie kredytu z bazy danych.

2. Serie prawomocnych wyroków

Jeszcze rok temu znacznie więcej wyroków było nieprawomocnych, a banki zawsze korzystały z prawa do odwołania. W tym roku jednak, według danych Kancelarii Prawnej SOBOTA JACHIRA, która uzyskała dotychczas ponad 720 korzystnych rozstrzygnięć, o 50% wzrosła liczba wyroków kończących ostatecznie toczące się postępowanie. Okres realizacji wyroków zajmował zwykle do 1.5 miesiąca od jego wydania, a co 4 sprawa trafiała do komornika sądowego. Jednocześnie wszystkie z prawomocnych wyroków zostały zrealizowane, polubownie bądź w postępowaniu egzekucyjnym. Tak duże liczby prawomocnych wyroków oznaczały wielomilionowe zobowiązania po stronie banków. Co ciekawe, nie spowodowały one jednak per saldo poważnych strat po stronie większości z banków. Było to najpewniej efektem intensyfikacji zysków wynikających z moim zdaniem nieuczciwego oprocentowania kredytów w PLN stawką WIBOR.

3. Otwarcie programów ugód

Co wcześniej wydawało się nierealne, w mijającym roku większość banków wprowadziło propozycje ugodowe. Sam ten fakt jest o tyle zaskakujący, że jeszcze kilka lat temu stanowisko sektora bankowego było jednoznaczne i uniemożliwiające ten kierunek. Czy jednak jest się z czego cieszyć? Według badań przeprowadzonych na grupie ponad 4 tysięcy postępowań ugodowych w Kancelarii Prawnej SOBOTA JACHIRA, mniej niż 8% z nich zakończyło się zawarciem ugody. W większości przypadków oferowane ugody były nieadekwatne do stopnia korzyści możliwych do uzyskania w sądzie, stanowiąc zwykle mniej niż 25% korzyści z unieważnienia całej umowy. Pomimo tego, otwarcie na zawieranie ugód oznacza, że banki doskonale zdają sobie sprawę z tego, że większość umów kredytowych może zostać unieważniona. Być może kolejny rok przyniesie zatem lepsze propozycje, ale aby do tego doszło, niezbędne są kolejne wyroki i wygrane kredytobiorców.

4. Bezzasadne wynagrodzenie za korzystanie z kapitału

Mijający rok przyniósł ponadto serię korzystnych dla kredytobiorców wyroków w sprawach o korzystanie z kapitału. Wbrew tezie forsowanej przez banki, że „nie ma kredytu za darmo”, wyroki polskich sądów potwierdziły korzystną interpretację prawa UE, chroniącej pozycję konsumenta w sporze z nieuczciwie postępującym przedsiębiorcą. Nadchodzący w lutym 2023 r. wyrok TSUE powinien tę kwestię rozstrzygnąć już w sposób ostateczny.

5. Nadciągają Złotówkowicze w sprawach

WIBOR W ostatnich latach posiadacze kredytów w złotówkach zwykle krytycznie oceniali możliwości unieważniania umów kredytów we frankach. Nadszedł jednak moment, w którym Złotówkowicze dołączają do identycznych postępowań o unieważnienie swoich umów opartych o nieuczciwą stawkę oprocentowania WIBOR. Z wykonanych przez Kancelarię Prawną SOBOTA JACHIRA analiz pod kierownictwem prof. Mariana Nogi wynika, że przedmiotowe umowy bazują na nieuczciwym mechanizmie, który podlega unieważnieniu. To oznacza, że przed nami kolejny, bardzo ważny dla wszystkich kredytobiorców rok pełny wyzwań.

