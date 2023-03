Europejskie tournée bolidu wyścigowego i ćwierć miliona przesyłek miesięcznie

Dynamiczne zmiany są wpisane w branżę logistyczną – i to nie tylko za sprawą jej specyfiki, pojazdów będących w ciągłym ruchu i umożliwiających przepływ dóbr.

Grupa Raben nieustannie umacnia się na pozycji jednego z czołowych graczy europejskiego sektora logistycznego, co umożliwia jej 165 oddziałów na terenie 15 krajów, 13 500 środków transportu i ponad 11 000 pracowników – People with drive. Jednak obraz ten nie jest bynajmniej statyczny: sieć połączeń między poszczególnymi lokalizacjami wciąż się zagęszcza, a na mapie wytyczane są kolejne trasy.

Duży udział w tym procesie mają akwizycje – i na zupełnie nowych rynkach, i na dotychczasowych. Ich dopełnienie stanowią inwestycje w centra dystrybucyjne oraz otwieranie nowych linii międzynarodowych. To kolejne etapy wieloletniego i realizowanego na ogromną skalę przedsięwzięcia, jakim jest rozbudowa i reorganizacja europejskich połączeń. Projekt, zainicjowany w 2018 roku, w pierwszej kolejności dotyczył Niemiec, które pozostają najważniejszym rynkiem zarówno dla całej polskiej gospodarki, jak i dla samej Grupy Raben. Trzy lata później objął on dalsze dziewięć krajów: Bułgarię, Rumunię, Węgry, Czechy, Słowację, Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię. Region ten systematycznie zyskuje na znaczeniu, a ostatnio wyprzedził nawet priorytetowy do tej pory ruch pomiędzy Polską a Niemcami. Pod koniec 2022 roku Raben realizował już blisko 180 tzw. wahadeł drobnicowych między wymienionymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej, a tylko w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy Grupa uruchomiła ponad 40 nowych linii w tej części Europy. Łącznie na kontynencie Raben oferuje już ponad 600 codziennych bezpośrednich połączeń międzynarodowych, co stanowi wzrost o ok. 10% w porównaniu z rokiem 2021. W tym okresie miesięczna liczba przesyłek zwiększyła się ponad trzykrotnie – do 234 000.

Choć region Europy Środkowo-Wschodniej rośnie w siłę, Niemcy nadal mają szczególny status w wymianie handlowej Polski z zagranicą.

– Mimo pierwszych symptomów kryzysu udało się zamknąć rok 2022 z niemal 10-procentowym wzrostem przewiezionego wolumenu. A to wszystko dzięki blisko 130 codziennym połączeniom drobnicowym na kierunku Polska-Niemcy, które nieustannie monitorujemy i reagujemy na zmieniające się przepływy wolumenów – podkreśla Łukasz Lubański, Group Business Developement Director.