Społeczeństwo

Twórca „Rancza” o polskiej prowincji: Chłop jest nieufny. Opozycja musi zejść do ludu z ekranu

Rozmowa z Jerzym Niemczukiem, współscenarzystą kultowego serialu „Ranczo”, pisarzem mieszkającym we wsi Piece na Mazurach, o tym, co słychać na prowincji i co nas czeka.