Hochland stawia na Zrównoważony Rozwój

Zrównoważony Rozwój stanowi integralną część wszystkich obszarów funkcjonowania Hochland Polska. Osadzenie go w strategii firmy gwarantuje, że jest to stała część kultury organizacyjnej, spójna z misją i kluczowymi wartościami całej Grupy Hochland. Na uwagę zasługują zwłaszcza projekty inwestycyjne zgodne z założeniami gospodarki cyrkularnej, bo aby dziś rozwijać się harmonijnie, trzeba pamiętać o przyrodzie i o człowieku.

Taki właśnie tytuł miała prelekcja, jaką przedstawiciele firmy Hochland wygłosili podczas pierwszego panelu kongresu Liderzy Optymalizacji Produkcji, który odbył się w Warszawie w marcu tego roku i poświęcony był wyzwaniom w zarządzaniu zakładem produkcyjnym. Firma Hochland Polska nie tylko została Partnerem Branżowym wydarzenia, ale także przedstawiła swoje projekty inwestycyjne zgodne z założeniami gospodarki cyrkularnej. Żaneta Georgiew i Dariusz Sadowski zaprezentowali strategiczne pola dla Wizji Hochland 2025, czyli najważniejsze cele, jakie firma zamierza osiągnąć do roku 2025. Hochland przede wszystkim stawia na produkty o minimalnym śladzie ekologicznym, ponieważ gospodarka cyrkularna pozwala zachować środki do życia dla naszych dzieci i wnuków. Celem pierwszym jest więc redukcja śladu węglowego w zakładach o 50%, cel drugi to 100% opakowań nadających się do recyklingu, celem trzecim jest zaś poprawa dobrostanu zwierząt tak, aby 70% dostawców mleka miało najwyższą kategorię w tym zakresie. Podczas prezentacji zgromadzeni goście poznali także wymierne efekty prowadzonych przez Hochland inwestycji. W 2021 roku firmie udało się obniżyć emisję CO2 o 62% (w stosunku do roku 2019) i zmniejszyć ilość plastiku w opakowaniach o 22 tony, a także zasiać ponad 14 tyś m2 łąk i pasów kwietnych. Ponadto aż 98,6% energii elektrycznej zużywanej w zakładach pochodzi z odnawialnych źródeł energii (z wiatru).

Cel: optymalizacja produkcji

Inwestycje, jakie Hochland Polska prowadzi w ramach optymalizacji produkcji, obejmują m. in. automatyczną optymalizację suszenia proszków, która pozwoliła dostosować parametry suszarni do warunków atmosferycznych. Przed inwestycją system suszenia prowadzony był ręcznie, a manualna obsługa skutkowała większymi tolerancjami parametrów procesu. W efekcie osiągnięto efekt ekologiczny w postaci zmniejszania zużycia energii cieplnej o 757 343 [kWh/rok] oraz obniżenia emisji CO2 o 150 [ton/rok]. Ponadto firma zdecydowała o automatyzacji krystalizacji z odzyskiem ciepła. Efektem wprowadzenia zmiany sposobu chłodzenia jest redukcja zużycia wody lodowej o ok. 25% oraz wykorzystanie chłodu z wody odzyskanej na instalacji membranowej do zagęszczania serwatki i mleka. W rezultacie oszczędność energetyczna wynosi 245 000 [kWh/rok], a emisja CO2 uległa obniżeniu o 208 [ton/rok]. Hochland Polska postawił także na modernizację oczyszczalni ścieków poprzez zmianę technologii prasy do osadów. Pozwoliło to na obniżenie zużycia energii elektrycznej o 60%, zmniejszenie zużycia wody użytkowej o 85%, zmniejszenie ilości osadów o 25%, obniżenie emisji CO2 o 11,1 ton rocznie oraz poprawę klimatu akustycznego, który wynosi <70dB.

Te i inne informacje na temat optymalizacji produkcji znaleźć można w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju Hochland Polska 2021, jaki firma – mając świadomość wpływu wywieranego na otoczenie społeczne oraz środowisko i przyjmując za to odpowiedzialność – umieściła na swojej oficjalnej stronie internetowej.

Materiał przygotowany przez Hochland Polska.