Wysokiej jakości okna – inwestycja, która zawsze się zwraca

Dziś stolarka otworowa to wysoko wyspecjalizowana dziedzina, która wykorzystuje nowoczesne technologie, aby zapewnić najlepsze parametry izolacji termicznej i akustycznej, a także ochronę przed czynnikami zewnętrznymi. Producenci kierują się także najwyższymi standardami bezpieczeństwa oraz estetyką, oferując ciekawe rozwiązania współczesnego designu.

Zakup okien to długoterminowa inwestycja, która stanowi od 5 do 10 procent kosztów budowy domu. W perspektywie kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu lat użytkowania ich jakość ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa domowników, a także kosztów eksploatacji budynku. Na jakość oferty wpływa także doświadczenie klienta (Customer Experience), które jest fundamentem tworzenia wyjątkowej wartości rynkowej oraz istotnym czynnikiem przewagi konkurencyjnej. Dlatego warto zadbać o satysfakcję w procesie obsługi na każdym etapie ścieżki zakupowej.

Przewaga okien OKNOPLAST polega na zastosowaniu najwyższej klasy materiałów i technologii, co przekłada się na ich trwałość, funkcjonalność oraz estetykę. Firma kładzie nacisk także na rozwój i doskonalenie swoich produktów. W tym celu współpracuje z renomowanymi europejskimi dostawcami komponentów, stale wdrażając innowacje technologiczne oraz nowoczesne rozwiązania funkcjonalne. Mając do użytku własne laboratorium i dział kontroli jakości, OKNOPLAST korzysta z najnowszych technologii, dzięki czemu każde okno, które opuszcza fabrykę, spełnia najwyższe wymagania w zakresie wytrzymałości, bezpieczeństwa i energooszczędności. Potwierdzeniem są przyznane firmie międzynarodowe certyfikaty jakości, takie jak IFT Rosenheim Certificate.

Warto zaznaczyć, że oprócz wysokiej jakości wyrobów marka zapewnia również kompleksową obsługę, która obejmuje doradztwo, projektowanie, transport oraz montaż. Dzięki temu cały proces kupna jest łatwy i przyjemny, a klient może być pewny, że jego okna zostaną zamontowane w sposób profesjonalny i zgodny z najwyższymi standardami. Doradcy klienta prowadzą go przez cały proces zakupowy. Darmowe konsultacje oferowane przez profesjonalistów pozwalają na pełne wsparcie, zarówno przed zakupem, jak i w trakcie jego realizacji, co daje pewność, że wybór okien będzie trafiony. Ponadto firma zapewnia 7-letnią gwarancję na okna.

Kolejnym filarem, na którym swoją działalność opiera OKNOPLAST to proces dostosowywania produktów do indywidualnych potrzeb i preferencji klienta. Każdy produkt jest realizowany na specjalne zamówienie. Personalizacja daje swobodną możliwość wyboru wariantów, takich jak kolor, rozmiar, styl czy funkcjonalność, które najlepiej odpowiadają potrzebom przyszłych użytkowników. Okna wykonane są z różnych materiałów takich jak PVC oraz aluminium. Wszystkie produkty cechuje odporność na warunki atmosferyczne, łatwość w utrzymaniu czystości, wysoka izolacja termiczna i akustyczna oraz elegancki, nowoczesny design.

OKNOPLAST rozpoczął sprzedaż modelu PAVA we wrześniu ubiegłego roku i odniósł niebywały sukces. W I kwartale 2023 r. zarówno ilość, jak i wartość sprzedaży wzrosła niemalże 3-krotnie w porównaniu do IV kwartału 2022 r.

– PAVA zyskuje coraz większą przychylność polskich konsumentów. To efekt nie tylko wysokiej izolacji cieplnej i akustycznej. Okna te wyróżniają się również minimalistycznym designem i dużymi przeszkleniami. Obniżony profil skrzydła zapewnia nawet 10 proc. więcej naturalnego światła we wnętrzu. Dodatkowo technologia suchego wklejania skrzydła sprawia, że otwieranie i zamykanie okna przebiega lekko i płynnie, co zwiększa codzienny komfort użytkowania. Z myślą o bezpieczeństwie zastosowaliśmy zaczepy antywyważeniowe, które w połączeniu ze stalowym zbrojeniem stanowią dodatkową barierę ochronną. Zaczepy w modelu PAVA zostały zamocowane do stalowego zbrojenia, które stanowi integralną część konstrukcji i pomieszczenia – wyjaśnia Mike Żyrek, Dyrektor Działu Badań i Rozwoju OKNOPLAST.

ZWROT NAWET 100% INWESTYCJI

Dokonując wyboru nowych produktów, klienci szukają okien o dobrych parametrach termicznych, z długim okresem gwarancji. Jednak na ostateczną decyzję kluczowy wpływ ma atrakcyjna cena. To istotne, bo wciąż nie wszyscy wiedzą, że można uzyskać dofinansowanie na ten cel, a w niektórych przypadkach nawet wymienić okna za darmo. Istotny jest wybór odpowiedniego partnera, który nie tylko dobierze produkt spełniający nasze potrzeby, ale również podpowie, z jakich dodatkowych możliwości przy zakupie możemy skorzystać. Dotyczy to nie tylko gwarancji czy ubezpieczenia, lecz także różnych opcji obniżenia kosztów wymiany, czy to poprzez stosowanie ulg podatkowych w rozliczeniach rocznych, czy skorzystania z możliwości dofinansowania inwestycji. Dlatego OKNOPLAST kładzie duży nacisk na to, by doradcy klienta byli nie tylko specjalistami od okien, ale także by towarzyszyli mu na każdym etapie procesu zakupowego. Od analizy potrzeb, aż po wsparcie w bezbłędnym wypełnieniu wniosku o dofinansowanie np. w programie Czyste Powietrze 2023.

www.oknoplast.com.pl