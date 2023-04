Niezależność energetyczna jest trendy!

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, jak mieszka się w domu, który produkuje własną energię?

Domy z dachami solarnymi stają się popularne, a właściciele szybko odkrywają wszystkie korzyści wykorzystania energii słonecznej. Zwłaszcza w czasach kryzysu, kiedy to ceny energii elektrycznej rosną bardzo szybko. Dachy solarne są idealnym sposobem na ograniczenie tych kosztów. Integracja dachu solarnego z projektem domu pozwala zaoszczędzić pieniądze na rachunkach za energię, ale też zwiększa wartość nieruchomości w czasie. Należy pamiętać, że w dzisiejszych czasach zrównoważone źródła energii są ważniejsze niż kiedykolwiek. Zacznij korzystać z energii słonecznej we własnym domu – Twój dach solarny jest bliżej niż myślisz.

Klasyczne piękno z efektem lustra

Dach to zwieńczenie każdego budynku, element domu, który decyduje o jego charakterze, w tym o charakterze premium. O ile można wyobrazić sobie przemalowanie fasady na inny kolor, wymianę niepasującej do koncepcji stolarki okiennej i drzwiowej, o tyle dach na lata określa estetykę obiektu. Warto zatem w dobie poszukiwań rozwiązań energooszczędnych i powiązanych z OZE, zwrócić uwagę na dach solarny MyRoof. Z MyRoof otrzymujesz nowoczesny, efektywny energetycznie dach solarny spełniający wszystkie wymogi, jakie musi mieć dach w naszej szerokości geograficznej, a przy tym będący Twoją własną elektrownią. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom nie dochodzi do obciążania więźby dachowej, co stanowi problem w obecnie stosowanych rozwiązaniach polegających na montowaniu paneli fotowoltaicznych na istniejącej konstrukcji dachu. W przypadku dachu solarnego, montażysta (dekarz) wchodzi na dach tylko raz i montuje na nim tylko jedno urządzenie, zamiast ingerować w istniejące pokrycie. MyRoof to estetyczny, jednolity i solidny dach klasy premium składający się z części aktywnej wykonanej z paneli, oraz z części pasywnej. Pasywna część pokryta może być niemal dowolnie wybranym przez inwestora materiałem. Aczkolwiek wartą zastanowienia z powodów estetycznych opcją jest wykończenie systemowe, w którym część pasywna też wykończona jest szkłem. Wtedy cała połać dachu staje się jednolitą powierzchnią, w której jak w lustrze odbija się niebo.

Bez ramek

Dach solarny MyRoof zbudowany jest z paneli typu frameless, czyli szklanej tafli, w której zatopione są ogniwa fotowoltaiczne. Nie otacza ich usztywniająca rama z aluminium, dzięki czemu dach ma jednolity wygląd. Obywa się to bez kompromisów względem wytrzymałości na silny wiatr lub ciężki śnieg – dzięki unikalnemu systemowi wsporczemu dach z bezramkowych paneli fotowoltaicznych jest tak samo, a nawet bardziej odporny na obciążenia mechaniczne.