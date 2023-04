System dachowy Galeco RIGA – nowe oblicze dachu

Wygodna w układaniu nawet na konstrukcjach o nieregularnych kształtach i łatwa w montażu, a do tego trwała oraz estetyczna. To zalety, które sprawiają, że blachodachówka modułowa w ostatnim czasie cieszy się olbrzymią popularnością na rynku produktów budowlanych.

Mimo to, wybór odpowiedniego producenta oraz rodzaju blachodachówki modułowej jest bardzo ważny, bo właśnie te cechy determinują jej jakość i trwałość. Poznajcie blachodachówkę modułową RIGA od Galeco.

Galeco jako lider w produkcji systemów rynnowych od wielu lat kojarzony jest z innowacyjnym podejściem do produktów i wychodzeniem naprzeciw oczekiwaniom zarówno wykonawców, jak i inwestorów. W tym roku firma Galeco zdecydowała się na poszerzenie swojej oferty o nowy segment produktów, czyli systemy dachowe. Póki co w ofercie producenta można znaleźć jeden system nowoczesnej i eleganckiej blachodachówki modułowej Galeco RIGA, a już wkrótce z uwagi na dynamicznie poszerzaną ofertę, dołączą do niej kolejne systemy dachowe.

Czym wyróżnia się blachodachówka modułowa RIGA?

Galeco RIGA to blachodachówka modułowa płaska, która jest odpowiedzią na potrzeby rynku w segmencie stalowych pokryć dachowych. Idealnie wpisuje się w zarówno bryły nowoczesnych budynków jak i tych sprzed dekady, dlatego z powodzeniem można ją zastosować również podczas prac remontowych domu i dachu.

Nowoczesna blachodachówka modułowa RIGA dostępna jest w dwóch najpopularniejszych kolorach: ciemnym graficie (RAL 7021) oraz czerni (RAL 9005), które wpisują się w aktualne trendy architektoniczne. Inwestorzy będą mogli z łatwością dobrać do tego pokrycia dachowego również systemy rynnowe z oferty Galeco i ekonomicznej marki Q Stalyo.

Ważną informacją jest również fakt, że produkt Galeco RIGA został stworzony z myślą o środowisku. Do produkcji systemu wykorzystano dedykowaną do dachów modułowych powlekaną organicznie stal GreenCoat® Crown BT, która zawiera bazującą na biotechnologii powłokę, do produkcji której wykorzystano szwedzki olej rzepakowy zamiast składników ropopochodnych. Producent udziela na system 40 lat gwarancji technicznej na korozję perforacyjną oraz 15 lat gwarancji estetycznej.