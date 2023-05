Bramy garażowe FAKRO | INNOVIEW LINE – nowa jakość na rynku

Zapewniające bezpieczeństwo, energooszczędne i trwałe, dostępne w wielu wymiarach, estetyczne i komfortowe, automatycznie sterowane – takie właśnie są bramy garażowe od FAKRO z serii INNOVIEW LINE. Nie ulega wątpliwości, że bramy garażowe segmentowe stały się najczęściej wybieranym produktem do zamknięcia garażu. Wygoda płynąca z ich funkcjonalności stała się codziennym elementem życia w wielu domach na całym świecie.

Segmentowe bramy garażowe z serii INNOVIEW LINE od FAKRO to doskonałe uzupełnienie kompleksowej oferty stolarki do domu. Zaprojektowane z myślą o zupełnie nowym spojrzeniu na design i innowacyjność. Konstrukcja bram wykonana została z najwyższej jakości materiałów, co przekłada się na ich doskonałą termoizolacyjność, estetykę wykonania, bezpieczeństwo użytkowe i antywłamaniowe oraz nieodzowny komfort obsługi. Zbudowane z ciepłych paneli termoizolacyjnych o grubości 40mm, które zapewniają ciepło w garażu i w domu. Dostępne są w wersjach PROFI, PROFI+, STYLE, STYLE+, które oferują różne funkcjonalności i rozwiązania. Bramy garażowe stanowią jeden z najważniejszych elementów architektury budynku. To już nie tylko zamknięcie samochodu w garażu. Dzisiaj brama garażowa to również dopełnienie estetyki zewnętrznego wyglądu domu i pewnego rodzaju „portal” pomiędzy jego wnętrzem, a otoczeniem. Estetyka i jakość wykonania bramy mają bardzo istotne znaczenie, ponieważ to właśnie brama garażowa jest wyraźnym i mocnym akcentem w bryle budynku – wręcz wita domowników i gości. Często usytuowana od strony wejścia do domu stanowi swoistą wizytówkę nowoczesnego designu.

Bramy garażowe INNOVIEW LINE współgrają kolorystycznie i wzorniczo z pozostałymi produktami stolarki pionowej firmy FAKRO. Aluminiowo-drewniane okna pionowe, drzwi wejściowe czy markizy do okien pionowych tworzą całościową, a zarazem unikatową ofertę produktową. Ponadto w bramach tych zastosowano szereg rozwiązań, które wpływają na bezpieczeństwo ich użytkowania. Należą do nich m.in. zabezpieczenie przed pęknięciem sprężyn i linek, fotokomórki, które zatrzymają bramę jeśli w jej świetle wjazdu pojawi się jakaś przeszkoda, czy np. czujnik przeciążeniowy w automacie, który przy napotkaniu jakiegokolwiek oporu natychmiast zatrzyma płaszcz bramy lub cofnie ją do pozycji otwartej. W kwestii bezpieczeństwa warto także wspomnieć, że połączenia między panelami są w taki sposób zaprojektowane, że wykluczają możliwość przytrzaśnięcia palców. Bramy garażowe INNOVIEW LINE posiadają szereg rozwiązań zwiększających ochronę przed włamaniem, a tym samym zapewniają lepszą ochronę naszych dóbr materialnych. Specjalna konstrukcja prowadnicy poziomej w bramach ręcznych uniemożliwia wepchnięcie górnego panelu do środka. W bramach automatycznych to napęd stanowi takie zabezpieczenie – po wykryciu próby siłowej otwarcia bramy, wręcz dopycha ją mocniej do podłoża. W tym miejscu podkreślić warto, że bramy garażowe FAKRO mają możliwość zastosowania technologii Z-Wave, co sprawia, że produkt ten może stanowić element smartHome. Jednocześnie pozwala to na sterowanie bramą garażową z dowolnego miejsca na ziemi za pomocą aplikacji. W topowych modelach STYLE i STYLE+ bramy garażowe wyposażone są w szereg udogodnień i ulepszeń. Przede wszystkim stawiając na bezpieczeństwo użytkowania należy podkreślić, że bramy FAKRO posiadają osłony ruchomych elementów, takich jak rolki, czy sprężyny skrętne i naciągowe. Ponadto zastosowanie podwójnych rolek w standardzie wpływa na kulturę pracy bramy garażowej. Ich zastosowanie obniża poziom hałasu i sprawia, że brama otwiera się płynnie, cicho i komfortowo.

Także płaskie i ciche zawiasy, które są zlicowane z bramą i posiadają element wyciszający w środku, nie powodują hałasu podczas otwierania i zamykania się płaszcza. Dla koneserów estetyki w FAKRO możliwe do zamówienia są modele, które mają malowane na biało wewnętrzne elementy – dotyczy to także automatyki, czyli zarówno szyna, jak i głowica automatu są również białe. Uzupełnieniem są stopki antykorozyjne, które izolują stalowe elementy bramy, prowadnice pionowe od wody, która nierzadko może gromadzić się w garażu. To zapewnia trwałość i dłuższą żywotność produktu.