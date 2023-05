Airmax 3. generacji - innowacyjna pompa ciepła - rewolucja energetyczna dla Twojego domu

Jedną z najważniejszych decyzji podczas budowy lub modernizacji domu jest wybór systemu ogrzewania i chłodzenia budynku. Warto wówczas wybrać urządzenie, które zapewni najwyższy komfort użytkowania przy niskich kosztach ogrzewania/chłodzenia. Szczególnie takie, które w większości wykorzystuje darmowe odnawialne źródła energii (OZE). Wszystkie te wymagania spełniają pompy ciepła.

Dzięki wykorzystaniu darmowej energii z otoczenia (powietrza), pompa ciepła pozwala na zmniejszenie emisji CO 2 i innych szkodliwych substancji. Dodatkowo, pompa ciepła cechuje się wysoką efektywnością energetyczną, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji w porównaniu z tradycyjnymi systemami grzewczymi. Pompa ciepła to więc doskonały wybór dla osób dbających zarówno o środowisko, jak i swój budżet. Szczególnie tych, którzy chcą nie chcą już korzystać z drogich w użytkowaniu i szkodzących środowisku starych kotłów na węgiel, olej czy gaz. Powietrzne i gruntowe pompy ciepła pozwalają na optymalizację zużycia energii i obniżenie kosztów eksploatacji, a także zwiększenie komfortu użytkowania. Są praktycznie bezobsługowe.

Przyszłość to OZE

Komfort, ekologia, bezobsługowość i najniższe koszty użytkowania - to również najlepsze podsumowania zalet pomp ciepła polskiego producenta firmy Galmet.

Powstałe z połączenia czterdziestu lat doświadczeń polskich inżynierów w produkcji urządzeń grzewczych, wielu lat doświadczeń w dziedzinie OZE i stosowania najwyższej jakości podzespołów pompy ciepła przeznaczone są do kompletnego zasilania domów. Ogrzewanie i chłodzenie budynków oraz grzanie wody użytkowej zapewnia jedno urządzenie. Rozwiązania te optymalnie sprawdzają się w nowych budynkach oraz przy modernizacji starszych, także tych wyposażonych w grzejniki.

Najnowszą generacją powietrznych pomp ciepła firmy Galmet są pompy ciepła Airmax 3. generacji. Nowy Airmax3 łączy zaawansowaną technologię i wyjątkową wydajność z ponadczasowym designem i klasyczną formą. To najbardziej ekologiczna w historii pompa ciepła do c.o. Galmet. Już podczas pierwszej prezentacji w Polsce została nagrodzona najbardziej prestiżowymi nagrodami Medalem Targów ENEX 2022 oraz Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich INSTALACJE 2022. To wyjątkowo udana premiera Galmet, która przypadła w roku 40 – lecia firmy.

Pompa ciepła Airmax3 może być wykorzystywana w różnych zastosowaniach, zarówno w przypadku nowych budynków, jak i podczas modernizacji istniejących systemów grzewczych. Dzięki swej uniwersalności, Airmax3 sprawdza się doskonale zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w większych obiektach, takich jak budynki wielorodzinne, biura czy hale przemysłowe.

Ekologia i wydajność

Głównymi zaletami powietrznych pomp ciepła Airmax3 są wysoka wydajność, szerokie możliwości modulacji mocy grzewczej, dobra współpraca z instalacją grzejnikową oraz zastosowanie ekologicznego, wydajnego czynnika chłodniczego R290.

Airmax3 wyraźnie wyróżnia się wśród oferty rynkowej również nowatorską estetyką – obudowę zaprojektowano w formie nowoczesnego modułu w „technologicznych” kolorach, który przypomina nieco stylistykę sportowych samochodów i wyjątkowo dobrze współgra z modnymi obecnie formami architektonicznymi, ale świetnie wygląda także w budynkach kilku i kilkunastoletnich. Jest ona wykonana z aluminium i tworzywa sztucznego, trwała i odporna na czynniki atmosferyczne.

Montaż i obsługa pompy ciepła Airmax3 są intuicyjne i proste. Specjalnie na potrzeby nowych inwerterowych pomp ciepła Galmet opracował moduły hydrauliczne Gbox i Onebox. Zawierają one praktycznie wszystkie niezbędne elementy kotłowni w jednym module. Dodatkowo Onebox to tzw. szafa hydrauliczna, czyli został zintegrowany ze zbiornikiem na wodę użytkową.