Czas na zdecydowane działania

Już po raz 12. tygodnik POLITYKA, firma Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu wyróżnili polskich liderów ESG (ang. Environmental, Social and Governance) w ramach zestawienia Listków CSR POLITYKI – jednej z najstarszych tego typu inicjatyw na rynku.

Zrównoważony rozwój to nie dodatek do działalności gospodarczej – to jej kluczowy element. Według badaczy i ekonomistów, między innymi twórców dorocznego raportu „Global Risks Report” ze Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, ryzyka związane z klimatem oraz środowiskiem naturalnym stanowią zagrożenia, które będą wpływać na naszą rzeczywistość w najbliższych latach. Stawiając czoła niepewnym warunkom gospodarczym i geopolitycznym, walcząc z inflacją oraz jej przykrymi dla całej gospodarki i społeczeństwa konsekwencjami, przedsiębiorstwa muszą systemowo angażować się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Kluczem i najlepszą drogą do tego celu jest wprowadzanie odważnych zmian wewnątrz własnych organizacji, a także dogłębne poznanie wpływu własnej działalności biznesowej na otoczenie. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) opublikował w marcu kolejny raport dotyczący zmian klimatu i ich wpływu na różne regiony świata – jego konkluzje są jednoznaczne i zatrważające: jeśli nie podejmiemy odważnych i zdecydowanych działań, przekroczymy zawarty w Porozumieniu paryskim cel 1,5 stopnia już w obecnej dekadzie. Jednak jeśli emisje gazów cieplarnianych zostaną szybko i stanowczo zredukowane w kolejnych latach, być może nadal możliwe będzie uniknięcie najgorszych konsekwencji.

Z takimi wyzwaniami zarówno sektor prywatny, jak i instytucje rządowe nie mogą sobie poradzić samodzielnie. Dlatego tak ważne jest kreowanie wzorców i postaw liderów zrównoważonego rozwoju wewnątrz przedsiębiorstw, mierzenie wpływu na otoczenie każdej organizacji oraz otwarty, oparty na rzetelnych danych i realnych działaniach dialog z interesariuszami.

Przybywa laureatów

Jak co roku, aby uhonorować firmy Złotymi, Srebrnymi i Białymi Listkami CSR POLITYKI, oceniliśmy działalność przedsiębiorstw pod względem środowiskowym (E), społecznym (S) i ładu korporacyjnego (G).