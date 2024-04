LIDO w Juracie: oaza luksusu i radości

Na polskim wybrzeżu nie ma piękniejszego miejsca – wąski skrawek lądu, gęsto porośnięty sosnami, który z jednej strony dotyka zatoki, a z drugiej – szerokiej, piaszczystej plaży, rozciągającej się nad otwartym Bałtykiem.

Tak, chodzi o Półwysep Helski, a dokładniej o jego malowniczy zakątek – Juratę. To w jej sercu, u zbiegu głównej ulicy Wojska Polskiego i promenady Międzymorze, rozpoczyna działalność 4-gwiazdkowy condohotel LIDO. 115 apartamentów o metrażu od 25 do 86 m2, powiększonych o tarasy lub ogródki.

Nowe Lido? Ta wiadomość zaskoczy niejednego bywalca Juraty. Zaraz, zaraz, hotel Lido mieliśmy tutaj zawsze, oświadczą. I słusznie.

Historia jurackiego Lido sięga lat 30. XX wieku. Już wtedy było ono oazą elegancji i luksusu. Dość powiedzieć, że gości witał lokaj ubrany w zieloną liberię. Hotel słynął z wyśmienitej restauracji i kawiarni z tarasem do tańca, pokrytym taflą białego marmuru. To tam każdego lata bawili się znani artyści, zamożni biznesmeni, politycy z pierwszych stron gazet. Odbywały się koncerty, rauty i bale. Przygrywały wspaniałe orkiestry, m.in. Golda i Petersburskiego oraz swingujący Ilgowski-Rosner Band. Występowały gwiazdy. Eugeniusz Bodo wyśpiewywał swój szlagier „Umówiłem się z nią na dziewiątą”, za każdym razem dostawał owacje na stojąco i bisował. Słynny malarz Wojciech Kossak, wielki miłośnik Juraty, na fajfach w Lido bywał niemal codziennie. Często z córką Magdaleną Samozwaniec, która napisała z zachwytem: „Hotel Lido to jak gdyby jakiś luksusowy statek pasażerski, nikt nie ma ochoty z niego wysiadać...”.