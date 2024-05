Przestrzeń domu w wielkomiejskiej zabudowie

Stojąc przed wyborem przestrzeni do życia, decydujemy się najczęściej na jedno z dwóch rozwiązań. Wybieramy komfortową podmiejską przestrzeń domu wolnostojącego albo decydujemy się na przytulne, dogodnie zlokalizowane mieszkanie zapewniające łatwy dostęp do wszelkich życiowych potrzeb. Każda z tych opcji ma swoje niepodważalne zalety, ale niesie również ze sobą możliwe niedogodności. Jak połączyć zalety obu i zredukować mankamenty? Odpowiedzią są dwupoziomowe apartamenty na Woli, które łączą w sobie wszystkie najważniejsze aspekty obu przestrzeni.

Możliwości aranżacyjne dwóch pięter są w zasadzie nieograniczone. Duże apartamenty Moderny Holding na warszawskiej Woli to min. 120 m.kw., które można dowolnie zaadaptować: zaplanować odpowiednią liczbę sypialni, w pełni wyposażony gabinet do pracy, domową biblioteczkę, a także przestrzeń gospodarczą tj. suszarnię czy spiżarnię, salon, kuchnię z wyspą czy garderobę. To ogromne wyzwanie koncepcyjne, które wymaga odważnego potraktowania tematu spójnego projektu obu płaszczyzn i stworzenie unikalnego wnętrza eksponującego jego wszystkie walory. Możliwości drzemiące w tych przestrzeniach wykorzystało biuro projektowe Moderna Design w swoich projektach, które od lat dostarcza unikatowe rozwiązania dla klientów ceniących wysoki standard wykończenia i stylistyczny kunszt.

Dwukondygnacyjne apartamenty wciąż stanowią niewielki procent podaży w Polsce. Najczęściej nabywają je osoby, które planują w nich zamieszkać na lata, ale nie chcą rezygnować z komfortu, jaki przypisany jest domom jednorodzinnym z wyraźnym podziałem funkcjonalnym przestrzeni użytkowej. To właśnie możliwość przeobrażenia w dowolny sposób każdej z kondygnacji sprawia, że unikatowość takich apartamentów przyciąga uwagę najbardziej wymagającej klienteli. Oprócz dogodnego miejsca do życia w znakomicie skomunikowanych dzielnicach, poszukujący otrzymują niepowtarzalny projekt z nietypowymi rozwiązaniami. W odpowiedzi na te potrzeby powstały duże, dwupoziomowe apartamenty na najwyższych piętrach przy alei Solidarności 153 – w inwestycji Chronos .

Łazienkę na piętrze wypełnia ciemny forniru oraz brązowy marmur. Wnętrze wyróżnia wolnostojąca wanna i umywalka w bursztynowym kolorze marki Antoniolupi wykonana z kolorowej, przezroczystej żywicy nowej generacji o błyszczącym wykończeniu i armaturą Fantini. Kinkiet przy lustrze Lindsey Adelman.

Nowoczesne inspiracje na potrzeby funkcjonalnej przestrzeni

To przykład dużego apartamentu zaprojektowanego po to, aby służyć wszystkim użytkownikom. Wyraźny podział sfer w mieszkaniu wyznacza każde z pięter. Góra zaadaptowana do spełniania potrzeb najbardziej prywatnych z sypialnią, gabinetem czy pokojem dla dziecka. Dół z wyraźnym akcentem użytkowym, który sprawdzi się znakomicie do spotkań rodzinnych, przyjacielskich, gdzie toczy się życie towarzyskie w pięknym, eleganckim salonie oraz stylowej kuchni z odrębną jadalnią, z osobną toaletą dla gości i łącznikiem w postaci półkowych schodów.

