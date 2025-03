Nowa edycja Listków ESG Polityki. Zmiany dla lepszej wiarygodności ocen

Rozmowa z Aleksandrą Stanek-Kowalczyk, partnerką i liderką zespołu zrównoważonego rozwoju w firmie doradczej EY.

Co się zmienia w kolejnej edycji Listków ESG Polityki poza tym, że EY został nowym partnerem zestawienia?

Chcemy, żeby Listki były nagrodą doceniającą zarządzanie kwestiami zrównoważonego rozwoju, a nie wybrane działania i praktyki. Dlatego też ankieta zawiera pytania w czterech kategoriach związanych z zarządzaniem, a zarówno same kategorie, jak i pytania zostały przygotowane w oparciu o wymagania unijnych standardów raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju (ESRS). Ankieta nie jest oceną zgodności ze standardami ani Dyrektywą CSRD, dotyczącą sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, ale odzwierciedla przyjęte w tych regulacjach podejście do zarzadzania kwestiami zrównoważonego rozwoju obejmujące identyfikację, ocenę i zarządzanie wpływem, ryzykami i szansami związanymi ze zrównoważonym rozwojem, określanie długoterminowych celów w tym obszarze oraz wdrożenie odpowiednich mechanizmów kontrolnych.



Dlaczego ograniczamy ankietę do dużych firm? Z czego to wynika?

Uważamy, że oczekiwania w zakresie zarządzania kwestiami zrównoważonego rozwoju powinny być inne wobec dużych firm, a inne wobec tych małych i średnich. Taka sama ankieta i podejście do obu kategorii firm nie tylko byłoby niesprawiedliwe, ale też wyniki nie byłyby w żaden sposób porównywalne. W tym roku postanowiliśmy skoncentrować się więc na dużych przedsiębiorstwach. Nie wykluczamy, że w kolejnych latach rozszerzymy konkurs także o te mniejsze podmioty.



Jakie zmiany są w samej ankiecie? I dlaczego?

Właściwie ankietę przygotowaliśmy od nowa. Jedna kwestia to zakres, o którym mówiłam wcześniej, ale także zależało nam bardzo na tym, żeby wyniki były jak najbardziej obiektywne i żeby ograniczyć element oceny. Dlatego też wszystkie pytania mają charakter pytań zamkniętych, a każda odpowiedź twierdząca powinna być poparta stosownym dowodem w postaci dokumentu lub fragmentu dokumentu.

Zielony Listek ESG Polityki będzie osobną, dobrowolną kategorią. Z jednej strony chcieliśmy, żeby konkurs odnosił się do całościowego podejścia do zarządzania kwestiami zrównoważonego rozwoju, ale z drugiej strony chcieliśmy także utrzymać Zielony Listek, doceniający firmy zarządzające swoim wpływem na środowisko. Tutaj także nastąpiła zmiana – w tej kategorii nie będziemy jak dotychczas oceniać dobrych praktyk, ale tak jak w pozostałych kategoriach – będą zamknięte pytania.



W jaki sposób EY chce sprawdzać wiarygodność przesyłanych przez firmy odpowiedzi?

Warunkiem uznania odpowiedzi będzie załączenie dokumentu potwierdzającego, że w organizacji faktycznie istnieją odpowiednie polityki, procesy oraz inne elementy zarządcze. Dokumenty nie będą oceniane pod względem ich jakości, ale zespół oceniający będzie patrzył, czy odnoszą się one do kwestii, której dotyczyło pytanie, i czy potwierdzają udzieloną przez firmę odpowiedź.