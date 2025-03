Budując siłę przyszłych liderek

Inspirowanie i budowanie społeczności, a także zdobywanie doświadczeń, rozwijanie kompetencji i odkrywanie talentów to główne założenia programu Women Forward, skierowanego do kobiet pracujących w Orlenie.

Magdalena Bartoś, wiceprezes ds. finansowych w Orlenie, podkreśla, że problem nierówności płci na stanowiskach kierowniczych ma charakter systemowy i wymaga zdecydowanych działań. – Organizacje takie jak Orlen, wyznaczające standardy i tworzące nowe modele przywództwa, powinny wzmacniać kompetencje kobiet oraz tworzyć warunki do ich rozwoju na każdym etapie kariery. Program Women Forward to nie tylko narzędzie wsparcia, ale także przestrzeń do budowania świadomości, definiowania celów zawodowych i kształtowania własnej ścieżki rozwoju.

Celem programu jest budowanie społeczności kobiet i wzmacnianie pozycji przyszłych liderek w organizacji. – Inwestowanie w rozwój kompetencji kobiet to klucz do budowania przyszłości, w której liderki nie tylko kształtują sukcesy firm, ale także inspirują do zmian i odpowiedzialnego podejścia do biznesu – mówiła podczas inauguracji programu Anna Socha, dyrektor wykonawcza ds. HR w Orlenie. Podkreślała również wartość wspierania inicjatyw promujących różnorodność zespołów, uwzględniającą różne specjalizacje i obecność kobiet na stanowiskach kierowniczych i liderskich.

Wagę tej inicjatywy potwierdziły wystąpienia i głosy ekspertów. Podczas inauguracji programu w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie dyskutowano o wyzwaniach i trendach, jak również o doświadczeniach zawodowych zaproszonych gości ze świata biznesu i nauki.

Women Forward wpisuje się w cele przyjęte w strategii Orlenu do 2035 r. oraz w budowanie wspólnoty kultury organizacyjnej. Program składa się z trzech różnorodnych obszarów rozwoju, co zwiększa szansę na udział szerokiego grona kobiet.

Ścieżka LeadHER skierowana jest do doświadczonych liderek i menedżerek ze zdefiniowanym potencjałem przywódczym i aspirujących do objęcia kluczowych ról zarządczych. Dla tej grupy przygotowane zostanie spektrum działań inspiracyjnych i rozwojowych oraz, co istotne, budujących networking liderek.

AspireHER jest przeznaczona dla kobiet rozpoczynających karierę zawodową, które chcą rozwijać kompetencje menedżerskie i liderskie, aby lepiej sprostać wyzwaniom zawodowym.

BalanceHER skierowana jest do wszystkich pracowników i pracowniczek Orlenu bez względu na płeć – niezależnie od etapu kariery i zajmowanego stanowiska. Ma wspierać dążenie do równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, umożliwiając wymianę doświadczeń oraz zwiększenie świadomości w obszarze zdrowia i dobrostanu.

Udział w Women Forward to okazja nie tylko do zdobywania nowej wiedzy na podstawie najnowszych trendów rynkowych, do pozyskiwania nowych kompetencji, ale także do budowania zawodowej samoświadomości, która pozwala uwierzyć w siebie, we własne możliwości. Jego celem jest utrwalanie kultury współpracy, wsparcia w niwelowaniu stereotypów i wzmacnianiu zaangażowania wśród pracowników i liderów.

Orlen od lat potwierdza swoją mocną pozycję w gronie najlepszych pracodawców w Polsce. Ten projekt jest kolejnym przykładem świadomego kształtowania oferty rozwojowej adekwatnej do aktualnych wyzwań i trendów rynkowych, jak również potrzeb i oczekiwań pracowników.