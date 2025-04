Rozświetlone wnętrza: jak duże przeszklenia wpływają na nasze samopoczucie i zdrowie?

Rola słońca w naszym życiu jest nieoceniona. To źródło zdrowia, dobrego samopoczucia i energii do działania. W polskim klimacie przez większą część roku aura zmusza nas do przebywania w domu, dlatego powinniśmy wpuścić do środka jak najwięcej światła słonecznego, aby móc maksymalnie korzystać z jego dobrodziejstwa.

Dlaczego światło jest istotne w naszym życiu? Nie jest tajemnicą, że w krajach północnych, gdzie słońca jest mało, w społeczeństwie odnotowuje się znacznie wyższy wskaźnik depresyjności niż u południowców. Światło słoneczne ma ogromny wpływ na naszą psychikę, a wraz z nią na funkcjonowanie całego organizmu. Otoczeni naturalnym oświetleniem odczuwamy radość, mamy lepszą koncentrację, czujemy się zdrowsi i bardziej gotowi na codzienne wyzwania. Naturalne światło w oknach FAKRO Umieszczone w skosach poddasza okna dachowe zapewniają lepsze doświetlenie i korzystniejszy rozkład światła w pomieszczeniu niż umieszczone w ścianach szczytowych albo lukarnie okna pionowe. Co więcej, wraz ze światłem do wnętrza dociera ciepło słoneczne, wspomagając utrzymanie zimą optymalnej temperatury bez konieczności mocniejszego grzania pomieszczeń.

Rozświetlone skosy – wysokie okna z naświetlem dolnym Dwuskrzydłowe okna dachowe, w których górne skrzydło otwierane jest obrotowo, a dolne jest stałe, pozwalają uzyskać efekt długiego przeszklenia sięgającego aż do podłogi, bez potrzeby zespalania okien w pionie. Delikatna wizualnie konstrukcja okna, przedzielona jedynie filigranową poprzeczką, nie zakłóca widoku na zewnątrz. Wbudowane w konstrukcję okna kolankowe To dodatkowe elementy okien dachowych, które montuje się w ściance kolankowej. Realnie zwiększają pole widzenia i zapewniają doświetlenie przestrzeni bezpośrednio pod skosem. Dostępne są w wersji nieotwieranej, uchylnej oraz rozwierno-uchylnej, więc można wykorzystać je nie tylko dla zwiększenia dopływu światła, ale też lepszego przewietrzenia poddasza.

Pełnia możliwości, czyli okno balkonowe Balkon w dachu jest bardzo wygodnym uzupełnieniem i swoistym powiększeniem przestrzeni poddasza, nie wymagającym żadnych zabiegów związanych z rozbudową połaci. Okno balkonowe montuje się tak samo, jak każde inne okno dachowe, a mechanizm otwierającego się balkonu zintegrowany jest już w konstrukcji. To rozwiązanie, które sprawia, że również w pomieszczeniach ulokowanych tuż pod dachem można zachować pełen kontakt z naturą, ciesząc się słońcem i świeżym powietrzem podczas relaksu na balkonie.

Jasno i funkcjonalnie z oknem tarasowym W dobie nowoczesnych budynków, w których często do głównej bryły ze spadzistym dachem przylega część prostopadłościenna, ze stropodachem albo dachem zielonym, okno tarasowe jest rozwiązaniem idealnym. Umożliwia korzystanie z przestrzeni płaskiego dachu na tarasie lub balkonie. Okno składa się z dwóch skrzydeł, górnego uchylnego do góry i dolnego rozwieranego na zewnątrz na lewą lub prawą stronę. Po całkowitym otwarciu, oba skrzydła tworzą swobodne przejście na zewnątrz. Słońce pod kontrolą Światło tak, ale nie w nadmiarze. Uciążliwe refleksy utrudniają pracę i odpoczynek, a promieniowanie słoneczne wraz z jasnością niesie ciepło, co może prowadzić do przegrzewania wnętrza. Dlatego warto zastosować osłony zapewniające kontrolę nad tym, ile słońca wpuszczamy na poddasze. Najlepszą ochronę przed nagrzewaniem zapewniają przesłony zewnętrzne – rolety i markizy przeciwsłoneczne. W celu zacienienia i częściowego zredukowania ciepła można też zamontować rolety wewnętrzne, które przy okazji stanowią piękny dodatek dekoracyjny.

Materiał przygotowany przez FAKRO