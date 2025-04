Wsparcie matematycznych pasji

Już po raz dziewiąty Fundacja mBanku w partnerstwie z Instytutem Matematyki Polskiej Akademii Nauk zorganizowały konkurs „Krok w przyszłość” skierowany do studentów i absolwentów wydziałów matematycznych na uniwersytetach i uczelniach technicznych.

Konkurs od lat wzbudza duże zainteresowanie wśród młodych naukowców i ich promotorów. W ocenie Pawła Strzeleckiego, profesora Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, a jednocześnie przewodniczącego jury konkursu, bardzo dobre prace powstają na tych uczelniach, gdzie w polskiej matematyce są silne grupy badawcze.

W tym roku jury konkursu nagrodziło troje laureatów (patrz ramka „Nagrody i wyróżnienia w konkursie »Krok w przyszłość«”). Główną nagrodę – 20 tys. zł oraz statuetkę „STEFCIO”, która powstała na cześć osiągnięć Stefana Banacha, polskiego uczonego, reprezentanta Lwowskiej Szkoły Matematycznej – otrzymał Juliusz Banecki, student pierwszego roku matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dwa równorzędne wyróżnienia wraz z nagrodami pieniężnymi po 10 tys. zł trafiły do Katarzyny Tułowieckiej, absolwentki informatyki analitycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim, oraz do Macieja Głuchowskiego, absolwenta Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki na Uniwersytecie Warszawskim, a obecnie doktoranta matematyki na University of California (UCLA).

Laureaci jednomyślnie podkreślają, że matematyka była ich pasją od najmłodszych lat. Maciej Głuchowski mówi, że rozpracowywanie problemów matematycznych zawsze sprawiało mu frajdę, dlatego matematyka była dla niego naturalną drogą naukowej kariery. Zwrócił też uwagę na rolę swoich mentorów, promotorów prac, którzy wspierają młodych naukowców w osiągnięciu celu. Dla Katarzyny Tułowieckiej głównym wyzwaniem było ryzyko niepowodzenia badań oraz brak szybkich, widocznych efektów. – Można przez wiele miesięcy pracować i nie odnaleźć szukanych odpowiedzi, postawione hipotezy pozostawiając nierozstrzygnięte – mówiła. Dla Juliusza Baneckiego matematyka jest jednoznaczna. – Kiedy na języku polskim intepretowaliśmy wiersze albo na wiedzy o społeczeństwie prowadziliśmy dyskusje na tematy okołopolityczne, to każdy wykłócał się, że to on ma rację. Natomiast w matematyce każda odpowiedź jest albo dobra, albo zła – podkreślał laureat.

Jednak zawodowe plany laureatów nie zawsze są związane z pracą naukową czy badawczą. W ocenie Katarzyny Tułowieckiej typowe branże, gdzie zatrudnienie znajdują matematycy, to np. statystyka, finanse lub dydaktyka, które nieszczególnie ją interesowały. Ostatecznie postawiła na informatykę teoretyczną, która dobrze przygotowuje studenta do zawodu informatyka. Zdobyte na studiach umiejętności i wiedzę wykorzystuje więc, pracując w branży IT jako inżynier oprogramowania.

Maciej Głuchowski po studiach doktoranckich planuje wrócić do Europy i dalej pracować naukowo. Ten sam cel przyświeca Juliuszowi Baneckiemu. Teraz jednak chciałby wyjechać na jakiś czas za granicę, aby zrobić dyplom w dobrym ośrodku akademickim we Francji lub w Stanach Zjednoczonych, by potem wrócić na stałe do Polski.

Podsumowując dziewiątą edycję konkursu, prof. Strzelecki powiedział: – Konkurs pokazuje najlepsze młode osoby na wczesnym etapie kariery całemu środowisku. Laureatki i laureaci z poprzednich lat robią kariery w różnych miejscach, nie tylko w Polsce.

***

Materiał powstał we współpracy komercyjnej z Fundacją mBanku.

***

Nagrody i wyróżnienia w konkursie „Krok w przyszłość”:

Nagroda główna 20 tys. zł