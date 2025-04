Okna i drzwi – trendy na 2025 rok

Jakie okna i drzwi dla domu wybrać w 2025 roku? Najlepiej połączyć spójną z aktualnymi trendami estetykę z funkcjonalnością, która sprawdzi się przez lata. Jak to zrobić? Sprawdź, na co zwrócić uwagę!

Salon otwarty na ogród – okna przesuwne tarasowe Salon to zazwyczaj przestrzeń, z której korzystamy najczęściej. We współczesnych projektach nierzadko łączy się z kuchnią, coraz częściej również z tarasem, a więc wyjściem na ogród. Swoją funkcję spełnią więc tutaj duże przeszklenia – wpuszczą do wnętrz naturalne światło i pozwolą na sprawną komunikację między domem a ogrodem. Jakie drzwi tarasowe wybrać, by były najlepszym rozwiązaniem? Okna, drzwi tarasowe i rolety | WIŚNIOWSKI - Poszukując modelu drzwi tarasowych, które połączą funkcjonalność z estetyką, warto zwrócić uwagę na najnowsze rozwiązania technologiczne. Drzwi HST to wybór dla osób ceniących nowoczesność i prostotę obsługi. Ich bezprogowa konstrukcja odpowiada na potrzeby osób z ograniczeniami ruchowymi, zapewniając łatwy dostęp i komfort użytkowania. Ekonomiczna alternatywa systemu HST to drzwi PSK, oferujące większą oszczędność miejsca przy zachowaniu funkcjonalności tradycyjnych okien balkonowych. Gdzieś pomiędzy jednym a drugim rozwiązaniem znajdują swoje miejsce drzwi tarasowe typu Slide, pozwalające na realizację wielkogabarytowych przeszkleń, gwarantujące wysokie parametry termoizolacji i płynną pracę na lata. Wybierając drzwi tarasowe, kierujmy się jednak przede wszystkim renomą producenta oraz certyfikatami jakości akredytowanych jednostek, z tego powodu rekomenduję wybór drzwi tarasowych WIŚNIOWSKI – wyjaśnia Michał Luraniec, Kierownik Grupy Produktowej Stolarka PVC. Duże przeszklenia zabezpiecz roletami Duże przeszklenia w ekspozycji południowej lub południowo zachodniej to więcej światła w domu, ale też szybsze nagrzewanie się pomieszczeń w upalne dni. Warto zatem pomyśleć o zabezpieczeniu ich roletami zewnętrznymi PROTECTA. Pozwolą zachować komfortową temperaturę we wnętrzach, ochronią przeszklenia przed trudnymi warunkami atmosferycznymi i umożliwią stworzenie intymnej atmosfery we wnętrzach, bez względu na porę dnia. To komfortowe rozwiązanie, które w połączeniu z funkcją smart pozwala na automatyczne zasłonięcie rolet, kiedy temperatura we wnętrzach przekroczy wskazany poziom. W zgodzie z naturą Niewątpliwie w 2025 roku trendy okienne idą w kierunku aluminium. To niezwykle wytrzymały i odporny materiał gwarantujący ekskluzywną jakość w każdym aspekcie. A na dodatek hit wśród architektów – ukryte skrzydło w oknach FUTURO Genesis 75 zapewnia smukły i elegancki wygląd okien. Pozwala uzyskać większą powierzchnię przeszkleń, co sprawia, że pomieszczenia są lepiej doświetlone, a budynek wygląda nowocześnie. Dla inwestorów poszukujących bardziej ekonomicznych rozwiązań polecany wybór to okna z PVC, które również pozwala na zachowanie wysokich parametrów termicznych i dobry design, czasami niemal do złudzenia przypominający ekskluzywne profile z aluminium. Z troski o środowisko naturalne WIŚNIOWSKI ma swojej ofercie okna PRIMO i DEVELO, powstające w procesie recyklingu raz wykorzystanego PVC. Moda na szczelny montaż – ciepły montaż okien i drzwi Statystycznie nawet 30% ciepła tracimy przez okna. Troska o szczelność stolarki jest więc troską o to, by w przyszłości zagwarantować sobie niższe rachunki za energię. Warto jednak pamiętać, że najlepsze jakościowo produkty nie spełnią deklarowanych przez producenta właściwości, jeśli zostaną źle zamontowane. Najlepszym rozwiązaniem jest montaż warstwowy, z użyciem odpowiednich materiałów izolacyjnych: taśm paroszczelnych i paroprzepuszczalnych lub gąbek rozprężnych. Montaż okien powinno się zlecić profesjonalnej ekipie montażowej, która wykona usługę zgodnie ze sztuką budowlaną i zaleceniami producenta. Pamiętajmy, że łączna powierzchnia szczeliny dylatacyjnej całej stolarki zamontowanej w przeciętnej wielkości domu to około 2m², czyli mniej więcej tyle, ile wynosi powierzchnia standardowych drzwi wejściowych. Wystarczy sobie wyobrazić, że niepoprawna izolacja okna ze ścianą to straty ciepła jak przy stale otwartych na zewnątrz drzwiach.

Jakie drzwi wybrać w 2025 roku? Drzwi wejściowe mają ogromne znaczenie dla wyglądu całej elewacji. Wystarczy przejrzeć najrozmaitsze inspiracje od producentów, by zorientować się, jak mocno zmienia się projekt budynku, kiedy w otworze przygotowanym pod montaż drzwi pojawi się wreszcie wybrany model. W 2025 roku warto rozważyć niezwykle odporne drzwi aluminiowe z poszyciem ceramicznym. To unikalny design i najwyższe parametry. Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne | WIŚNIOWSKI Co jeszcze? Świetnie prezentuje się wejście doposażone o doświetla i naświetla. To więcej światła w wiatrołapie i efektowny projekt elewacji. Na intymność we wnętrzach pozwala zastosowanie w przeszkleniach lustra weneckiego. Jednym z najbardziej prestiżowych i nowoczesnych elementów, jakie w ostatnim czasie zdobyły uznanie zarówno wśród projektantów, jak i właścicieli nieruchomości, są drzwi pivotowe, czyli drzwi, których zawiasy nie znajdują się na krawędziach skrzydła, lecz w dolnej i górnej części konstrukcji. Kolekcja PIRUE marki WIŚNIOWSKI to 10 wzorów w wersji gładkiej, z lamelami, z delikatnymi frezowaniami lub z przeszkleniami. Widać tu wyraźne nawiązanie do prostych linii i geometrycznych kształtów. Każde z tych drzwi najlepiej prezentują się bez zadaszenia. Ale co z gwarancją? U większości producentów drzwi zewnętrznych zadaszenie jest integralną częścią warunków gwarancji. Ale nie w ofercie marki WIŚNIOWSKI. Zadaszenie nad modelami CREO, NOVA czy PIRUE nie jest wymagane. Potwierdzają to wymagające badania na wodoszczelność. Otwieranie bez klucza, czyli systemy bezkluczowe Nowoczesne drzwi wejściowe, to takie, do których dostępem możemy sterować bez klucza. Najpopularniejsze systemy bezkluczowe to: funkcja dzień/noc, funkcje smart, czytnik linii papilarnych, klawiatura kodowa i chip-karta. Wśród nich wyróżnia się funkcja smart, która pozwala na zdalne sterowanie drzwiami czy tworzenie dodatkowych dostępów do aplikacji. Zamiast pożyczać klucz znajomym, którzy przyjeżdżają w odwiedziny, istnieje możliwość utworzenia czasowego dostępu w aplikacji na smartfon, z którym nasz gość zyskuje możliwość otworzenia domu w dowolnym momencie. Popularnością wśród systemów bezkluczowych cieszy się również tzw. funkcja dzień/noc, a więc możliwość otwarcia drzwi za pomocą przycisku. Jeden z nich, aktywujący funkcję dzienną – znajduje się po wewnętrznej stronie drzwi. Drugi mikrowłącznik służy do otwarcia drzwi od zewnątrz – można go umiejscowić w antabie lub odpowiednio wkomponować w płytę drzwi.

Okna i drzwi w komplecie Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że na finalny wygląd domu znacząco wpływa dopasowanie do siebie elementów stolarki. Spektakularny efekt zapewnia system Home Inclusive™, czyli komplet okien i drzwi, a także bramy garażowej i ogrodzenia od jednego producenta. Wybór produktów w systemie Home Inclusive™ pozwala na dopasowanie nie tylko pod kątem designu, ale również pod względem jednej, wysokiej jakości produktów, nawet jeśli są one wykonane z różnych materiałów. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia w jednym stylu i kolorze | WIŚNIOWSKI Kontakt z jednym punktem handlowym pozwala na dostarczenie produktów niezbędnych do zamknięcia stanu surowego budynku, a także ogrodzenia posesji. To mniej formalności, niż w przypadku, gdy każdy z tych produktów trzeba zamówić u innego dostawcy. Wybór kompletu stolarki w systemie Home Inclusive™ dostarcza dodatkowych możliwości, takich jak unikalna paleta kolorów strukturalnych. To opcja all inclusive, którą możesz cieszyć się nie tylko podczas urlopu, ale każdego dnia, we własnym domu! Materiał przygotowany przez firmę Wiśniowski