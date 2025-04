Przestronność bez kompromisów – drzwi przesuwne nowej generacji

Współczesna architektura stawia na przestronność, naturalne światło i energooszczędność. Drzwi tarasowe Aluprof łączą te potrzeby, oferując duże gabaryty, piękny design oraz doskonałą izolację termiczną.

Wielu inwestorów i projektantów poszukuje w budownictwie rozwiązań, które nie będą kompromisem pomiędzy estetyką a wysoką funkcjonalnością. Często kluczową rolę w takich realizacjach odgrywają okna i drzwi, które mają być efektownym łącznikiem pomiędzy wnętrzem budynku z otaczającą go przyrodą. Maja one zapewniać nie tylko piękny widok na otoczenie, ale jednocześnie zapewniać optymalną izolację termiczną i akustyczną. Aluprof wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom, oferując szeroką gamę drzwi tarasowych, które nie tylko poprawiają komfort codziennego życia, ale także przyczyniają się do obniżenia kosztów eksploatacji budynku. Dzięki temu można realizować nowoczesne projekty domów energooszczędnych i zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Wielkogabarytowe przeszklenia – nowe standardy w projektowaniu

Współczesna architektura stawia na otwarte przestrzenie i panoramiczne widoki, które są jednym z najbardziej pożądanych elementów w domach i biurowcach. Drzwi tarasowe firmy Aluprof, takie jak MB-82HS, MB-SKYLINE TYPE R oraz MB-SKYLINE TYPE S, pozwalają na realizację tych marzeń, oferując nie tylko nowoczesny design, ale także wyjątkową funkcjonalność i komfort użytkowania. Drzwi przesuwne to doskonałe rozwiązanie, które pozwala na tworzenie przestronnych wnętrz, optycznie powiększając przestrzeń, a jednocześnie wprowadzając naturalne światło do pomieszczeń, co sprzyja poprawie samopoczucia domowników.

MB-82HS to podnoszono-przesuwne drzwi tarasowe, które łączą doskonałą izolacyjność termiczną z ergonomiczną konstrukcją. Dzięki niewielkiej szerokości słupka wynoszącej 50 mm oraz „zerowemu” progowi, który eliminuje jakiekolwiek bariery, drzwi te stanowią wygodne rozwiązanie w codziennym użytkowaniu, zapewniając też łatwy dostęp zarówno dzieciom, jak i osobom o ograniczonej mobilności. W nowej wersji High Performance drzwi MB-82HS oferują wyjątkową szczelność na wodę (1800 Pa) oraz odporność na obciążenie wiatrem (2400 Pa), co zostało potwierdzone badaniami Instytutu Techniki Budowlanej.

Imponujące wymiary, połączone z minimalistycznym designem – panoramiczne drzwi przesuwne MB-SKYLINE TYPE R to rozwiązanie, które redefiniuje granice współczesnej architektury. Ukryta rama oraz bardzo wąski słupek o szerokości zaledwie 25 mm sprawiają, że drzwi zachowują lekkość i nowoczesny charakter, mimo swoich rozmiarów. Zastosowanie ukrytego siłownika zapewnia nie tylko estetyczny wygląd, ale również komfort użytkowania. Dzięki możliwości wykonania przeszkleń o wysokości aż do 4 m oraz maksymalnej wadze skrzydeł do 1200 kg, można stworzyć imponujące konstrukcje, które doskonale wpisują się w trend otwartych przestrzeni, gdzie granica między wnętrzem a otoczeniem niemal zanika.