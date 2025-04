Oddychaj lepiej w swoim domu – poznaj PremAIR od Alnor

Jeszcze niedawno wentylacja kojarzyła się głównie z kratką w łazience i uchylonym oknem w kuchni.

Dziś coraz częściej mówimy o rekuperacji – systemie, który nie tylko wymienia powietrze w domu, ale też odzyskuje energię i dostosowuje się do codziennych potrzeb domowników. PremAIR od Alnor to jedno z tych urządzeń, które pokazuje, że komfort, zdrowie i energooszczędność mogą iść w parze.

Wentylacja, która nie przeszkadza – tylko działa

Nowoczesny dom to szczelny dom – a więc taki, który wymaga sprawnej wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. PremAIR to centrala rekuperacyjna zaprojektowana specjalnie do domów jednorodzinnych i mieszkań, w których liczy się jakość powietrza, komfort i niskie rachunki. Jej zadaniem jest nieprzerwane dostarczanie świeżego powietrza i usuwanie zużytego bez strat energii.

Urządzenie działa niczym filtr z funkcją recyklingu ciepła – zanim powietrze z kuchni, łazienki czy toalety opuści dom, PremAIR odzyskuje z niego energię cieplną i przekazuje ją świeżemu powietrzu napływającemu z zewnątrz. Zimą dom nie traci ciepła, a latem nie przegrzewa się niepotrzebnie, tak, jakby samodzielnie uczył się oszczędzania energii i dbał o przyjemną temperaturę przez cały rok. Dostępna jest także wersja z wymiennikiem entalpicznym, który oprócz ciepła odzyskuje również wilgoć, utrzymując w ten sposób optymalny poziom nawilżenia powietrza w pomieszczeniach.