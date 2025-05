Raben Gdańsk w nowej lokalizacji w Będzieszynie

Z dniem 12 kwietnia 2025 roku oddział Raben Gdańsk rozpoczął działalność operacyjną w nowej lokalizacji w Będzieszynie pod adresem: 83-000 Będzieszyn 128.

To kolejny etap rozwoju Grupy Raben na Pomorzu, po wcześniejszych lokalizacjach w Pruszczu Gdańskim oraz Straszynie, gdzie firma działała przez wiele lat.

Nowy obiekt znajduje się tuż przy obwodnicy Trójmiasta (S6), w bezpośrednim sąsiedztwie bramek autostradowych przy węźle Rusocin, co zapewnia doskonałe skomunikowanie z resztą kraju i Europy.

Nowoczesny terminal przeładunkowy typu cross-dock zajmuje powierzchnię 10 000 m², a przestrzeń biurowa to dodatkowe 1 500 m². To obiekt zeroemisyjny, w pełni dostosowany do najnowszych standardów ekologicznych i operacyjnych. Magazyn jest wyposażony m.in. w 88 ramp przeładunkowych i blisko 50 wózków widłowych w technologii LI-ION, a nad sprawnym i bezpiecznym przebiegiem operacji czuwa ponad 100-osobowy, zaangażowany zespół. Dodatkowo, z myślą o kierowcach, w obiekcie przygotowano dedykowaną infrastrukturę wypoczynkową, zapewniającą komfortowe warunki do realizacji przerw w czasie pracy.

Z pomorskiego oddziału spółki Raben codziennie wyjeżdża ponad 50 linii transportowych z przesyłkami drobnicowymi, które trafiają do odbiorców w całej Polsce i Europie. Natomiast usługi logistyki kontraktowej nadal będą świadczone z magazynu w Gdańsku przy ul. Bysewskiej 42.

– „Nowy oddział w Będzieszynie to nie tylko większe możliwości operacyjne, ale również nasza odpowiedź na potrzeby klientów i dbałość o środowisko. Inwestujemy w rozwój, który idzie w parze z odpowiedzialnością i komfortem pracy naszych zespołów” – mówi Maciej Stępień, Dyrektor Regionu Raben Logistics Polska.

Raben Gdańsk kontynuuje swój dynamiczny rozwój, zapewniając jeszcze szybszą i bardziej efektywną obsługę klientów na rynku krajowym i międzynarodowym.

Grupa Raben

Grupa Raben jest holenderskim operatorem logistycznym, który oferuje kompleksowe usługi TSL: logistykę kontraktową, transport drogowy (krajowy, międzynarodową oraz na wschód), Fresh Logistics, FTL & transport intermodalny, morski oraz lotniczy.

Niemal 95 lat doświadczeń i uznanie zdobyte na rynku w czasie tego okresu pozwalają na budowanie i utrzymywanie długotrwałych relacji z klientami. Firma oferuje logistykę „z ludzką twarzą” dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Partnerstwo i zaufanie wpisują się w ten styl współpracy. Raben w biznesie kieruje się min. podejściem fair play, ponieważ wierzy że relacje oparte na wzajemnej szczerości budują lepsze jutro.

Grupa posiada ponad 170 własnych oddziałów w 16 krajach Europy (Austria, Bułgaria, Czechy, Estonia, Grecja, Holandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Ukraina, Węgry, Włochy) dysponuje około 2 000 000 m2 powierzchni magazynowych i każdego dnia na drogi wysyła ponad 11 000 ciężarówek. W 2024 r. operator logistyczny odnotował przychody w wysokości 2,2 mld EUR. Zaczęło się jednak od małej, holenderskiej firmy rodzinnej. Dziś nadal ważne są dla niej wartości charakterystyczne dla familijnych organizacji, co pozytywnie wpływa na zaangażowanie pracowników i relacje z klientami.

Raben to „People with drive”. To zespół, który uwielbia wyzwania i zawsze gra do jednej bramki. Każdy z 12 200 pracowników ma w sobie swój indywidualny drive, który napędza zespół. Wyróżnia go przedsiębiorczość, energia i niekończący się apetyt na więcej.

Grupa chce być motorem, który sprawia, że świat nie tylko się nie zatrzyma, ale będzie lepszy, bardziej zielony. Dlatego, konsekwentnie realizuje swoją strategię zrównoważonego rozwoju opartą na trzech filarach: odpowiedzialny biznes, ochrona środowisko oraz wpływ społeczny.

Więcej informacji dostępne pod adresem: www.raben-group.com.

Materiał przygotowany przez Grupę Raben