Cztery koła, jedna przewaga. Dlaczego napęd 4x4 przestał być luksusem, a stał się standardem bezpieczeństwa? Udowadniają to modele Škody

Jeszcze niedawno napęd 4x4 kojarzył się z ekstremami: jazdą w terenie, sportowymi osiągami albo drogimi markami premium. Coraz częściej wybierają go kierowcy, którzy szukają przede wszystkim bezpieczeństwa, stabilności i komfortu w codziennej jeździe. Škoda udowadnia, że napęd na cztery koła może być przystępny, nowoczesny i dopasowany do realnych potrzeb współczesnych użytkowników dróg. Napęd 4x4 coraz rzadziej jest dziś wybierany z myślą o jeździe w terenie czy ekstremalnych warunkach. Dla wielu kierowców stał się racjonalnym rozwiązaniem na codzienne potrzeby. Nowoczesne układy napędu na cztery koła pracują nieprzerwanie, automatycznie dostosowując rozdział momentu obrotowego do aktualnej przyczepności i obciążenia osi. W praktyce oznacza to większą stabilność podczas ruszania, lepszą kontrolę w zakrętach oraz przewidywalne zachowanie samochodu w sytuacjach nagłych. W modelach Škody napęd 4x4 jest zintegrowany z systemami wspomagającymi kierowcę i reaguje w ułamkach sekund. Kierowca nie musi niczego aktywować. Zyskuje po prostu większy margines bezpieczeństwa, który ujawnia się szczególnie tam, gdzie warunki są zmienne: na mokrej nawierzchni, w zimowym ruchu miejskim czy na krętych drogach poza miastem. Inteligentny napęd na cztery koła automatycznie dostosowuje rozdział momentu obrotowego, dbając o optymalną trakcję zawsze wtedy, gdy kierowca jej najbardziej potrzebuje.

Drugim filarem jest dynamika. Napęd 4x4 to nie tylko pewność na śliskiej nawierzchni, ale także większa precyzja prowadzenia i stabilność w zakrętach. W najnowszych elektrycznych modelach Škody dodatkowym atutem jest natychmiastowa reakcja układu napędowego. Przyspieszenie dostępne od pierwszego muśnięcia pedału sprawia, że samochód zachowuje się przewidywalnie i pewnie, niezależnie od nawierzchni. Siłą Škody jest również szeroka oferta. Napęd 4x4 nie jest zarezerwowany dla jednego typu auta czy jednej grupy klientów. Elektryczne Elroq i Enyaq (także w wersji Coupé), wszechstronny Karoq, rodzinny Kodiaq, elegancki Superb, czy kompaktowa Octavia – każdy z tych modeli realizuje tę samą ideę: dać kierowcy swobodę wyboru bez kompromisów w zakresie bezpieczeństwa i komfortu. Te samochody zaprojektowane pod różne style życia, ale oparte na wspólnym technologicznym fundamencie. Ten fundament nie wziął się znikąd. Historia napędu 4x4 w Škodzie sięga lat 30. XX wieku, a przełomowym momentem była premiera Octavii 4x4 w 1999 roku. Od tamtej pory technologia dojrzewała, ewoluowała i dziś – także w wydaniu elektrycznym – pokazuje, że doświadczenie i innowacja mogą iść w parze.