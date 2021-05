„Pójdź, dziecię, ja cię uczyć każę”. Tego, co politycznie słuszne

Tym skuteczniej można wychować tzw. nowego człowieka, im ma mniejszą świadomość historyczną. Polityka edukacyjna ministra Czarnka najwyraźniej do tego zmierza.

Pan Czarnek obwieścił zamiary dotyczące zmian w programach nauczania historii: „W podstawach programowych (...) zbyt wiele czasu poświęca się epokom takim jak starożytność, i to przecież w tej sytuacji historii nie Polski, tylko krajów starożytnych, a brakuje czasu, (...) żeby przekazać prawdę o historii najnowszej, o historii po II wojnie światowej. (...)Żołnierze wyklęci to jest to, co odkrywamy w ostatnich dziesięciu latach, a jest torpedowane, można powiedzieć, w sposób bezwzględny i niezwykle brzydki przez świat lewicowo-liberalny.