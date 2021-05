Polscy biskupi pilnie wezwani do Franciszka. Skończy się jak w Chile?

Takie wizyty biskupów rzymskokatolickich w Rzymie to kościelna rutyna, ale tym razem wezwanie od Franciszka wzbudziło nerwowość wśród polskich biskupów. Papież oczekuje konkretów.

Już do końca czerwca polski episkopat ma się przygotować do wizyty „u progów Apostołów” (ad limina Apostolorum) i po wakacjach stawić się przed papieżem Franciszkiem. Takie wizyty biskupów rzymskokatolickich w Rzymie to kościelna rutyna, ale tym razem wezwanie od Franciszka wzbudziło nerwowość wśród polskich biskupów.

Od pewnego czasu w Kościele w Polsce krążą pogłoski, że papież oczekuje rozliczenia się polskiego episkopatu z „omerty” – zmowy milczenia – kryjącej nadużycia seksualne.