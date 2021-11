Święty (?) Kościół grzesznych ludzi

Polska jest skansenem w Europie: tutaj kupczy się religią dla celów politycznych. A historia uczy, że Kościół nigdy nie rezygnował dobrowolnie ze swoich roszczeń i uprawnień do wpływania na kształt życia społecznego.

Sondaż zorganizowany przez Kantar wskazuje, że aż 50 proc. Polaków chce, aby papież Franciszek zdymisjonował cały rodzimy episkopat. 30 proc. badanych zasugerowało, że rozwiązanie obecnych problemów należy zostawić w gestii hierarchów, a 20 proc. nie ma zdania na ten temat. 79 proc. stwierdziło, że polski Kościół katolicki nie zajął się pedofilią wśród duchownych w sposób należyty, 12 proc. – że reakcja była raczej dobra, 5 proc. – że była zdecydowanie odpowiednia.

Te wyniki, na pewno niezbyt pozytywne dla KK, są pochodną upublicznienia afer pedofilskich i obyczajowych przez media (cała seria artykułów i reportaży w stacjach radiowych i telewizyjnych, filmy fabularne i dokumentalne, jak „Kler” Wojciecha Smarzowskiego, „Tylko nie mów nikomu” i „Zabawa w chowanego”, oba Marka i Tomasza Sekielskich, „Bielmo” Marcina Gutowskiego i publikacje książkowe, jak „Gomora. Władza, strach i pieniądze w polskim Kościele” Artura Nowaka i Stanisława Obirka).

Osobnym skutkiem tego wzbogacenia świadomości społecznej w Polsce są takie zjawiska jak dość masowa rezygnacja młodzieży szkolnej (nawet na szczeblu podstawowym) z uczęszczania na lekcje religii, spadek powołań do kapłaństwa diecezjalnego i wstępowania do zakonów oraz, już w skali globalnej, znaczne zmniejszenie, zwłaszcza w miastach, liczby osób aktywnie spełniających praktyki religijne nakazane przez wiarę katolicką. Wszystko to poświadcza, że KK podlega tym samym procesom co Kościoły w innych państwach, np. w Chile, Irlandii czy USA, i z podobnych powodów, tj. ujawnienia dość częstego przekraczania ewangelicznych norm życia seksualnego przez duchownych katolickich, a więc osoby, które zobowiązały się bezwarunkowo przestrzegać stosownych zasad.

Czytaj też: Uczniowie wypisują się z religii. Z patriotyzmu też

Dobro Kościoła ponad wszystko

KK ustosunkowuje się do opisanej sytuacji w sposób zróżnicowany. Tylko niewielka część duchownych, i to raczej niższej rangi, uznaje, że są powody do krytyki. Znacznie bardziej aktywni w tej mierze są katolicy świeccy. Hierarchowie milczą albo bronią KK, ewentualnie zachowują się w sposób dość umiarkowany, np. wyrażając zrozumienie dla ofiar, ale apelując, by krytyka była umiarkowana.

Abp Jędraszewski, raczej źle oceniany w rozważanym kontekście, przewodniczył jednej z grup biskupów polskich spotykających się z papieżem Franciszkiem. Tak podsumował tę wizytę: „Uderzyło nas to, że jest niezwykle przekonany co do autorytetu, jakim cieszy się w naszym kraju ksiądz, zwłaszcza proboszcz. Ojciec Święty mówił: przy tych wszystkich problemach, jakie macie, jakie są, o których ja wiem, trwajcie przy tym autorytecie, budujcie go, traktujcie to jako wielki Boży dar dla was, Polski i całego Kościoła w Polsce. (...) Byliśmy wszyscy zaskoczeni tym, że ze strony przyjmujących nas przedstawicieli organów kurialnych była gotowość do słuchania i wielokrotnie powtarzana chęć pomocy, gdyby ta pomoc była konieczna. (...) Na tle innych krajów europejskich Polska jest takimi płucami, dzięki którym Kościół katolicki w Europie może jeszcze oddychać”.

Jeśli p. Jędraszewski ma rację, to trudno oczekiwać, aby papież zdymisjonował polski episkopat. Tak czy inaczej, kary nałożone na kilku biskupów za zamazywanie śladów pedofilii u ich podwładnych trzeba uznać za śmieszne. Na pogrzebie bp. Janiaka oskarżanego o tuszowanie przypadków molestowania nieletnich padły słowa o tym, że został ofiarą nagonki medialnej. Bp Długosz poucza: „Z wielkim bólem przeżywamy zaplanowany atak na biskupów. Wiąże się to z oskarżeniami, że niektórzy z nich zlekceważyli zatroskanie o skrzywdzonych przez księży ludzi, bagatelizując sprawców tych czynów. (...) Każdy biskup spełnia misję ojca w diecezji, a ojcostwo zakłada miłość wobec diecezjan, która zawiera wszystkie przymioty Jezusowej miłości. Kiedy ksiądz grzeszy, biskup wzywa go na rozmowę, upomina, wyznacza pokutę, po której, jeśli otrzymuje od księdza chęć poprawy, przebacza mu i daje szansę dobrego życia i duszpasterskiej pracy. (...) Biskup ma być miłosiernym ojcem (...) i daje szansę marnotrawnemu synowi. Sprzeniewierza się swemu powołaniu, gdy staje się prokuratorem, donoszącym sądom na grzeszącego syna. Daleka mu jest logika szatana, który oskarża bez oznaki miłosierdzia (...), jeżeli nie ma poprawy u grzeszącego księdza, to ksiądz winien wziąć odpowiedzialność za swoje czyny, a nie miłosierny biskup”.

Tego rodzaju postawa ma spore poparcie wśród wiernych, np. p. Broda, profesor fizyki, powiada: „IPN ma obowiązek zbadać od nowa dokumenty w sprawie Wielgusa, bo gołym okiem było widać fałszerstwa. Lustracja księży w wykonaniu ks. T. Isakowicza-Zaleskiego to spełnienie zaplanowanego programu SB”. Uwaga ta wprawdzie dotyczy innej sprawy niż pedofilia, ale ilustruje, że „dobro” Kościoła jest ponad wszystko.

Czytaj też: Pożar w Kościele

Święty Kościół grzesznych ludzi

Swego czasu bp Pieronek spopularyzował w Polsce hasło „święty Kościół grzesznych ludzi”. Formuła wyraża to, że Kościół katolicki, zarówno powszechny, jak i jego lokalne agendy, jest właśnie święty z uwagi na swoje nadprzyrodzone ugruntowanie, aczkolwiek konkretni duchowni, niezależnie od swego miejsca w strukturze instytucjonalnej, są grzesznymi ludźmi.

Pan Rydzyk tak to ujął: „Ksiądz zgrzeszył? No to zgrzeszył, a kto nie ma pokus?”. Pan (Na)Dworczyk, aktywista w zakresie aktualnego sojuszu ołtarza z tronem, zarówno na dworze kościelnym, jak i państwowym, skwitował zacytowaną wypowiedź prostym wyznaniem: „Ojciec Tadeusz Rydzyk protestuje przeciwko atakom na Kościół, z którymi mamy ostatnio do czynienia”.

Zasada „święty Kościół grzesznych ludzi” jest nader wygodna, ponieważ zwalnia instytucję od odpowiedzialności za poczynania jej „sług”, zarówno duchownych, jak i świeckich. Grzeszą ludzie, ale nie instytucja, bo ta jest święta z definicji. Tytuł niniejszego artykułu zawiera pytajnik, co wyraża powątpiewanie w świętość Kościoła (nie tylko lokalnego). Może to być jednak rozumiane dwojako. Po pierwsze, że niedomagania świętego Kościoła grzesznych ludzi mogą być przezwyciężone i stanie się on niemal ideałem świętości. Abp Jędraszewski, bp Długosz, p. Broda i im podobni mniemają, że KK jest niemal idealny, a jakieś marginalne grzechy można pominąć lub w ostateczności łagodnie za nie ukarać. Dotyczy to w szczególności KK w Polsce, bo jakże mogłoby być inaczej w przypadku płuc, „dzięki którym Kościół katolicki w Europie może jeszcze oddychać”.

Bardziej krytyczni katolicy uważają, że sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana, grzechy członków instytucji kościelnej – poważne i wymagające poważnych środków naprawczych, nawet bardzo surowych, ale ostatecznie świętość zwycięży, bo musi, gdyż takie jest jej przeznaczenie. Jest rzeczą interesującą, że wielu niewierzących analityków i prognostyków sytuacji KK w świecie podziela to przekonanie, uważając potencjał duchowy katolicyzmu (i niektórych innych religii) za tak wielki, że jest on zdolny świadczyć światu wielkie usługi. I wreszcie zwrot „święty (?)” może sugerować, że kategoria świętości KK jest tylko retorycznym ozdobnikiem.

Czytaj też: Papieski prałat, kompozytor „Barki”, pedofil

Kościoła odcienie szarości

Moje stanowisko jest takie. Jako agnostyk czy nawet ateista uważam religię za twór ludzki. To nie przesądza, że jest to zjawisko, które trzeba oceniać negatywnie. Świecka teoria pochodzenia religii nie koliduje z tezą, że wierzenia religijne spełniają istotne i pozytywne funkcje w indywidualnym i społecznym życiu człowieka. Te pierwsze są oczywiste i są realizowane przez każdą denominację.

Rozważając te drugie i ograniczając się do katolicyzmu, średniowiecze jest często uważane za czarną dziurę w historii cywilizacji z uwagi na dominację religii i KK. Wszelako duchowni byli najlepiej wykształconą warstwą społeczną i to oni organizowali uniwersytety, jeden z najwspanialszych „wynalazków” w historii edukacji i funkcjonowania nauki. W ogólności trudno przecenić inspiracje religijne w literaturze, sztuce, muzyce czy nawet nauce, nawet jeśli weźmie się pod uwagę represje w postaci indeksów ksiąg zakazanych, działań św. inkwizycji, zwalczania kopernikanizmu czy darwinizmu.

Podobnie jest z historią polityki. Z jednej strony – inicjowanie nowych idei politycznych w średniowieczu (koncepcja wojny sprawiedliwej czy pierwszych kodyfikacji praw człowieka), a z drugiej – niezbyt chwalebne sojusze z reżimami autorytarnymi (Hiszpania, Portugalia, Włochy, a nawet Niemcy do pewnego momentu). Jedność religii była ważna w historii Polski co najmniej dwukrotnie, raz w okresie rozbicia dzielnicowego od XII do XIV w., a potem w czasie rozbiorów, ale podział Polski był popierany przez papiestwo i wielu rodzimych hierarchów. KK odegrał wielką rolę w kształtowaniu, a potem pomaganiu „Solidarności”, ale wiele wskazuje, że w końcu lat 80. był przygotowywany swoisty sojusz ołtarza z tronem.

W ogólności to typowe kontrfaktyczne spekulowanie, że gdyby komunizm nie był z założenia antyreligijny, KK nie miałby większych problemów z jego popieraniem. Powyższe przykłady sugerują, że historia KK mieni się rozmaitymi barwami (inaczej: dzieje KK nie są po prostu czarno-białe, ale zawierają też wiele odcieni szarości) i winna być oceniana wedle faktów, a nie apriorycznych zasad w rodzaju „święty Kościół grzesznych ludzi”, a podobny postulat tyczy się prognoz, jak to będzie w przyszłości.

Czytaj też: Autor „Sodomy” o hipokryzji Watykanu

Liberalizm, wykaz błędów i pretensje polityczne

Oto kilka dalszych przykładów. Gdy katolicyzm stał się oficjalną religią Cesarstwa Rzymskiego (w IV w.), KK aspirował nie tylko do roli przewodnika duchowego w dążeniu do tego, co jest określane jako zbawienie wieczne, ale (współ)realizował rozmaite interesy społeczne, ekonomiczne i polityczne, często bardzo odległe od jego podstawowego posłannictwa, nie gardząc przy tym nawet poważnymi fałszerstwami, np. tzw. darowizną Konstantyna, tj. spreparowanym dokumentem oddającym papieżowi całą Italię i stanowiącym podstawę dla rozmaitych roszczeń terytorialnych i ekonomicznych formułowanych przez papiestwo.

Wedle dość powszechnej opinii wprowadzenie celibatu nie było dyktowane potrzebą uregulowania czystości seksualnej, ale miało na celu zapobieżenie podziałowi majątków przez testamenty i zapewnienie przekazywania dóbr Kościołowi. Odkąd pojawiła się świecka literatura piękna, jest ona pełna opowieści o rozwiązłości duchowieństwa, jego chciwości czy uczestnictwie w intrygach na szczytach władzy świeckiej, nie mówiąc już o tych w jego własnym łonie. KK popierał jedne ruchy polityczne, inne zwalczał, a czynił to z reguły w całkiem określonym interesie – przykładem może być słynny „Syllabus Errorum” (Wykaz błędów) wydany przez Piusa IX w 1864 r., potępiający liberalizm i inne ideowe rezultaty oświecenia.

Nie widać żadnego powodu, aby dziwić się tym faktom. KK stał się szybko ważną instytucją, włączoną w normalny obieg społeczny, o której względy zabiegali najmożniejsi tego świata. Nic tedy dziwnego, że dbał o swoje interesy, a to np. wymagało, aby rozliczenia duchownych, nawet w sprawach karnych, były pozostawione gestii prawa kanonicznego, a nie państwowego. Stosunkowo łagodne traktowanie wykroczeń obyczajowych np. przez posłanie księdza do innej diecezji, w porównaniu z surowymi sankcjami za zdradę „ideologiczną” w postaci herezji, nie jest niczym zaskakującym w praktyce KK, bo tak jest we wszystkich organizacjach autorytarnych, np. partiach politycznych. Gdzieś w latach 70. rozmawiałem o tym z prof. Izydorą Dąmbską i powiedziała mi: „Nic nowego, Kazimierz Twardowski wykładał nam o tym we Lwowie w latach 20.”. Nie ma najmniejszej niezgodności pomiędzy negatywną oceną politycznych działań KK i jego pozytywną rolą kulturotwórczą, aczkolwiek można też sądzić, że katolicyzm mógł (może) bardziej przyczynić się do rozwoju cywilizacyjnego, o ile ograniczyłby swoje pretensje polityczne.

Tak czy inaczej, ocena zależy od konkretnej sytuacji, a nie od z założenia stronniczej postawy wyrażanej przez hasło „święty Kościół grzesznych ludzi”. Pytajnik w tytule to właśnie wyraża.

Czytaj też: Dlaczego księży przenosi się do Ameryki Łacińskiej i Afryki

Sojusz tronu z ołtarzem. Mamy apogeum

Jak już zaznaczyłem, wyniki sondażu przeprowadzonego przez Kantar mogą być uznane za przejaw przeświadczenia Polaków, że KK znalazł się w kryzysie z powodu „prowadzenia się” części duchownych i tolerowania tego stanu rzeczy przez kościelną zwierzchność. Inne badania potwierdzają tę tezę, ale też sugerują, że wedle respondentów dodatkowym czynnikiem ważącym na postrzeganiu kryzysu katolicyzmu w Polsce jest budzący krytykę sojusz ołtarza z tronem.

Jest on widoczny od 1989 r., ale jego apogeum zbiega się z okresem tzw. dobrej zmiany. Przejawami są m.in. wprowadzenie religii do szkół, przepisy o odzyskiwaniu majątku utraconego przez KK po 1944 r., konkordat z 1993, Konstytucja RP z 1997, a ostatnio ulgi sanitarne dla uczestników obrzędów religijnych, popieranie przez władze państwowe kościelnych postulatów w sprawie aborcji czy LGBT+ (w tym obrzydliwości serwowanych przez p. Godek) czy protekcyjne poczynania p. Czarnka w stosunku do uczelni katolickich (np. podniesienie słabiutkiej naukowo Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu do rangi akademii).

KK odwzajemniał się popieraniem tych ugrupowań, które były mu najbardziej powolne, a teraz, nie bez oczywistego powodu, upodobał sobie Zjednoczoną Prawicę. Głupoty serwowane przez katechetów i katechetki o plemnikach jako duszyczkach uwięzionych w prezerwatywach, tamponach noszonych przez zboczone dziewczyny, które coś muszą mieć w pochwie, leczeniu homoseksualizmu przy pomocy elektrowstrząsów czy oczekiwaniu zmarłych a grzesznych ojców na wejście do niebios, są rezultatem nieinterwencji władz oświatowych, obawiających się nie tylko gniewnej reakcji biskupów czy nawet szeregowych księży, ale również wytyku ze strony czołowych aktywistów tzw. dobrej zmiany.

O ile większość państw na świecie, w tym wszystkie kraje członkowskie UE (może z wyjątkiem miniaturowej Malty), ograniczyła tradycyjne kościelne roszczenia społeczno-polityczne poprzez wprowadzenie konstytucyjnej zasady rozdziału państwa i Kościoła, o tyle Polska pozostaje skansenem w tym względzie, w którym kupczy się religią dla celów politycznych. Historia uczy, że KK nigdy nie rezygnował dobrowolnie ze swoich roszczeń i uprawnień do wpływania na kształt życia społecznego. Opowiadanie o świętym Kościele grzesznych ludzi, a nie o świętym (?) itd., będzie wygodnym parawanem dla tolerowania „Gomory” w KK tak długo, jak państwo i społeczeństwo na to pozwalają.

Czytaj też: Kościół pokazuje nowe dane o pedofilii