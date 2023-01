Recepta online – najważniejsze informacje

Z racji tego, że recepta online w Polsce pojawiła się już niemal trzy lata temu, praktycznie każdy pacjent miał już z nią do czynienia. Każdy zdaje sobie sprawę z tego, że powszechne jeszcze do niedawna recepty papierowe dzisiaj zwyczajnie już nie występują. Trzeba jednak podkreślić, że medycyna rozwija się bardzo dynamicznie – pacjenci obecnie mogą skorzystać z recept online, które są bardzo wygodnym rozwiązaniem. Co warto wiedzieć na ich temat?

Telekonsultacja – pierwszy krok do nowoczesności

Jeszcze do niedawna uzyskanie recepty nierozerwalnie związane było z koniecznością odbycia tradycyjnej wizyty w gabinecie lekarskim. Tymczasem w dzisiejszych czasach coraz większa liczba pacjentów decyduje się na skorzystanie z telekonsultacji, która w praktycznie w przypadku każdego pacjenta pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu i pieniędzy. Osoby, które nie mają możliwości dojazdu do lekarza bądź też czują się zbyt źle, aby odbyć tradycyjną wizytę, mogą skorzystać z możliwości konsultacji przez telefon lub internetowy komunikator.

Trzeba podkreślić, że telekonsultacja to bardzo wygodne, ale i sprawdzone rozwiązanie – w większości przypadków okazuje się, że lekarz wcale nie potrzebuje osobiście widzieć się z pacjentem. Wystarczy, że ten przekaże mu szczegółowe informacje na temat swojego stanu zdrowia i występujących objawów, aby specjalista mógł wystawić odpowiednie zalecenia i potrzebną receptę.

Nie wszyscy pacjenci zdają sobie sprawę z tego, że zdalne konsultacje medyczne można odbyć nie tylko przez telefon, ale i za pośrednictwem internetu. W sieci działa wiele stron oferujących możliwość umówienia e-wizyty u specjalisty. Kontakt można nawiązać poprzez chat, wideokonferencję, a nawet wygodny formularz, który wypełnia pacjent. Trzeba podkreślić, że w trakcie wizyty w sieci lekarz, tak samo jak podczas wizyty stacjonarnej, może nie tylko zdiagnozować pacjenta i zaproponować mu sposób leczenia, ale i wystawić zwolnienie lekarskie, a także e-receptę, jeśli ta okaże się konieczna.

Czym jest recepta online?

Warto rozpocząć od samej definicji recepty online. Otóż, jest to recepta dostępna w formie elektronicznej, występująca pod postacią czterocyfrowego kodu PIN. Jest ona wystawiona przez lekarza specjalistę na odległość – za pośrednictwem internetu. Jak to w ogóle możliwe? Wystawiona e-recepta automatycznie zapisuje się w systemie Ministerstwa Zdrowia. Jeśli obejmuje leki refundowane, informacja o tym przekazywana jest do NFZ. Pacjent w dowolnej chwili może się z nią zapoznać, logując się na swoje Internetowe Konto pacjenta bądź też ściągając na telefon aplikację IKP.

Przede wszystkim, trzeba podkreślić, że pacjenci absolutnie nie muszą obawiać się o kwestie legalności recepty online. Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, recepta online może być wystawiona wyłącznie przez lekarza koniecznie po odbytej konsultacji. Nie ma możliwości zamówienia recepty w sieci tak samo, jak każdego innego towaru – to absolutnie nie działa na tej zasadzie. Osoby, które chcą uzyskać e-receptę, koniecznie muszą odbyć konsultację lekarską. To właśnie specjalista zdecyduje o zasadności przepisania danego leku na podstawie historii leczenia pacjenta i udzielonych przez niego informacji – warto zadbać o to, by były jak najbardziej obszerne.

Może okazać się, że lekarz po konsultacji zdalnej zechce nieco bardziej zagłębić się w problem pacjenta. W takiej sytuacji może wystawić skierowanie na dodatkowe badania. Po uzyskaniu ich wyników zdecyduje, czy recepta online jest niezbędna.

Kto może skorzystać z recepty online?

E-recepta online to doskonałe rozwiązanie dla przewlekle chorych pacjentów. Zazwyczaj regularnie przyjmują oni na stałe dane leki, często przez okres wielu tygodni. Wizyty w gabinecie lekarskim za każdym razem, kiedy kończy się opakowanie leku, mogą być problematyczne i kosztowne. Konsultacja zdalna pozwala pacjentom uzyskać receptę nie tylko na leki na przewlekłe choroby, ale także tabletki antykoncepcyjne. Dzięki temu kobieta, która na stałe przyjmuje dany środek antykoncepcyjny, nie musi kłopotać się regularnymi wizytami w gabinecie ginekologicznym tylko po to, by otrzymać receptę na nowe opakowanie.

E-recepta to rozwiązanie polecane także w nagłych sytuacjach, kiedy dostęp do lekarza rodzinnego jest utrudniony. Osoby, które w takiej sytuacji nie chcą poszukiwać nowej przychodni, mogą szybko umówić poradę online, a następnie otrzymać potrzebną receptę. Istnieją sytuacje, kiedy czas odgrywa szczególne znaczenie – w takim właśnie położeniu znajdują się kobiety, które potrzebują tabletki dzień po. Jeśli lekarz uzna, że awaryjna antykoncepcja jest potrzebna w danym przypadku, wystawi receptę nawet w ciągu 15 minut po przeprowadzeniu wywiadu w formie formularza – nawet w godzinach, kiedy placówki medyczne są już nieczynne.

Jak widać, receptę online śmiało można nazwać rewolucją, jeśli chodzi o polską medycynę. Każde rozwiązanie, które pozwala pacjentom oszczędzać czas i pieniądze, godne jest uwagi.

