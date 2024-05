Wrze na obradach komisji ds. aborcji. „Usłyszałyśmy, że jesteśmy jak doktor Mengele”

W Sejmie trwa wysłuchanie publiczne czterech projektów dotyczących aborcji. Zgłosiło się ponad 300 osób i 30 organizacji. Większość stanowią fundamentalistyczne fundacje sprzyjające zakazowi przerywania ciąży. Posiedzenie ma potrwać 12 godzin.

Jak zapowiedziała Dorota Łoboda, szefowa Komisji Nadzwyczajnej do Rozpatrzenia Projektów Ustaw Dotyczących Prawa do Przerywania Ciąży i posłanka Koalicji Obywatelskiej, przerw w dyskusyjnym maratonie nie przewiduje. „Chcemy być europejskim państwem również pod kątem respektowania praw kobiet” – mówiła. Liczba osób i organizacji – dodała – które zgłosiły się do udziału w wysłuchaniu, pokazuje, że „zainteresowanie tematem jest olbrzymie”.

Debata o aborcji trwa od 30 lat

To pierwsze wysłuchanie w sprawie aborcji od 30 lat, czyli od przyjęcia w 1993 r. ustawy aborcyjnej, będącej w istocie – jak podkreślają działaczki z organizacji kobiecych – zakazem z trzema wyjątkami. Ustawa przewidywała możliwość terminacji ciąży w trzech przypadkach: kiedy jest następstwem czynu zabronionego (gwałtu lub kazirodztwa), zagraża życiu lub zdrowiu kobiety i kiedy płód ma nieuleczalne/letalne wady. Ta ostatnia, embriopatologiczna przesłanka przestała obowiązywać w 2020 r., gdy Trybunał Julii Przyłębskiej stwierdził jej niezgodność z konstytucją.

Do tego orzeczenia odniosła się Łoboda: „Debata o legalnej aborcji trwa od 30 lat, a bardzo zintensyfikowała się po wyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. Tysiące kobiet protestowały przeciwko temu na ulicach. Z drugiej strony wciąż widzimy skandaliczne furgonetki, które jeżdżą po naszych miastach, pokazując rozerwane płody. Ta sytuacja wymaga pilnego unormowania”.

Wysłuchanie dotyczy czterech projektów ustaw o aborcji: dwóch złożonych przez Lewicę (dotyczących dekryminalizacji aborcji oraz jej liberalizacji), po jednym KO oraz Trzeciej Drogi. Ten ostatni zakłada powrót do stanu prawnego sprzed wyroku TK i przewiduje referendum. Projekt KO liberalizuje prawo tak, by aborcja była dostępna do 12. tygodnia.

Wszystkie zostały skierowane do komisji nadzwyczajnej w pierwszym czytaniu w Sejmie w kwietniu. Dziś, na pierwszym posiedzeniu, postanowiła ona zorganizować wysłuchanie organizacji społecznych i obywateli na ten temat. Biorą w nim udział zarówno zwolennicy i zwolenniczki utrzymania status quo lub zaostrzenia prawa, jak i aktywiści i aktywistki pro-choice. Tych pierwszych reprezentuje m.in. Kaja Godek z Fundacją Życie i Rodzina czy Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, drugie Amnesty International, Strajk Kobiet, Aborcyjny Dream Team czy Federa, czyli Fundacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Każda z organizacji ma cztery minuty na przedstawienie stanowiska, osoby, które biorą udział w wysłuchaniach – dwie minuty. O kolejności zabierania głosu decydowała kolejność zgłoszeń.

Kaja Godek: „Aborcja jest zbrodnią”

„Szkoda, że wszystko zostało zaplanowane tylko na jeden dzień, a wypowiedzi skrócone do czterech minut. Ale i tak jestem wdzięczna, że ten temat jest obecny w murach Sejmu. Cały czas potrzebujemy przypominać, że zakaz aborcji oznacza cierpienie kobiet, a Sejm jest w obowiązku je chronić” – mówi mec. Kamila Ferenc, prawniczka z Federy.

Jako pierwsza głos zabrała Kaja Godek, aktywistka anti-choice (sama siebie określająca jako pro-life), związana z Fundacją Życie i Rodzina, która stoi m.in. za propozycją zmian w prawie karnym tak, by aborcja była zrównana z morderstwem. „W imieniu obrońców życia będę mówić prawdę, bo zawsze mówimy prawdę. Prawda o Holokauście uświadomiła świat, że Holokaust jest zbrodnią, prawda o aborcji uświadamia świat, że aborcja jest zbrodnią. Jest zbrodnią przeciw ludzkości, która nie ulega przedawnieniu, i mocno wierzę, że będzie kiedyś rozliczona” – mówiła Godek.

Do tych słów i obecności licznych przedstawicieli środowisk dążących do zaostrzenia prawa odniosła się Marta Lempart ze Strajku Kobiet. „Ważne, byśmy tu były, ponieważ będziemy mieć tu show złożone z kłamstw i histerii. Jesteśmy tu po to, by mówić prawdę. Przyszłyśmy rozmawiać z posłankami i posłami, nie ze zwolennikami zakazu, bo nie mamy im nic do powiedzenia. Część posłanek i posłów jest pod takim silnym wpływem mitologii wokół aborcji, że ignoruje fakt, że 92 proc. wyborców obecnej koalicji chce legalizacji” – powiedziała cytowana przez PAP Lempart.

„Zaprosiliśmy dzisiaj bardzo wielu obrońców życia, stawiło się ich trzy razy więcej niż zwolenników zabijania dzieci” – mówiła z kolei Godek.

To fakt: jak wyliczyła Legalna Aborcja, 265 na 359 osób, które biorą udział w wysłuchaniu, to osoby o poglądach konserwatywnych, przeciwnicy liberalizacji prawa. 20 na 30 organizacji reprezentuje środowiska anti-choice. „112 na 120 mężczyzn, którzy zgłosili się do udziału w wysłuchaniu, ma poglądy antyaborcyjne” – podkreśla Legalna Aborcja. Co istotne, zakaz wstępu otrzymały osoby niepełnoletnie, co jest o tyle kuriozalne, że granica wieku, od której można legalnie uprawiać seks, to 15 lat.

Działania pozorowane. Aborcja to nie debata

Tak frekwencję podsumowuje Natalia Broniarczyk z Aborcyjnego Dream Teamu: – Zgodnie z naszymi przewidywaniami osoby przeciwne aborcji zorganizowały się, przybyły tłumnie i zdominowały to wysłuchanie. Stanowiły ok. 75 proc. Wysłuchanie nie miało nic wspólnego z merytoryczną debatą na temat bezpiecznego zabiegu medycznego, jakim jest aborcja, zamiast tego stało się areną do obrażania kobiet, które aborcję miały. Usłyszałyśmy o sobie, że jesteśmy „jak doktor Mengele”, „jak Hitler”, że jesteśmy „morderczyniami”. Nikt z prezydium na te inwektywy nie reagował, nie zatrzymano mowy nienawiści wobec kobiet. Wobec tego postanowiłyśmy wstać, wykrzyczeć swoje stanowisko i wyjść.

Broniarczyk podkreśla, że „aborcja to nie debata”, tylko doświadczenie kobiet. – Nie będziemy debatować o zabiegach medycznych. To, co się dzieje, to działania pozorowane przy użyciu demokratycznych narzędzi, które mają sprawić wrażenie, że coś dobrego w kwestii praw kobiet się dzieje. Tymczasem kobiety usłyszały dzisiaj o sobie w Sejmie najgorsze rzeczy – mówi „Polityce”.

Z uwag zgłoszonych podczas wysłuchania komisja może skorzystać, ale nie musi. Następne posiedzenie ma odbyć się w maju, a prace nad projektami potrwają do jesieni. „Myślę, że projekty we wrześniu, październiku wyjdą z komisji z naszą opinią” – powiedziała PAP Łoboda.