Rzecznik Praw Uczniowskich. Jak dobrymi intencjami wybrukować szkolne piekiełko

Iga Kazimierczyk

Pedagożka, nauczycielka, działaczka edukacyjna, doktor pedagogiki, adiunkt na Uczelni Korczaka – Akademii Nauk Stosowanych. Badawczo zajmuje się kulturą pracy szkoły, tematyką wypalenia zawodowego nauczycieli, statusem nauczycieli. Autorka książki „Nuda szkolna i jej oblicza”. Od 20 lat związana z sektorem edukacji i organizacjami społecznymi. Pracowała jako konsultantka do spraw wprowadzania zmian w instytucjach edukacyjnych oraz jako dyrektorka szkoły. Liderka i współtwórczyni akcji społecznych w tym kampanii „Wolna szkoła”, która zatrzymała zmiany ograniczające działania obywatelskie w szkołach. Członkini zespołu do spraw rozwoju społeczeństwa obywatelskiego przy Ministrze do Spraw Obywatelskich.