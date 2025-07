Jedzenie przed śmiercią to coś więcej niż tylko kalorie. Jakie są ostatnie smaki umierających?

Nie chodzi tylko o kalorie. Ani o dietetyczne normy. W Puckim Hospicjum jedzenie to coś więcej – to przyjemność, wspomnienie, wybór. A czasem ostatnia rzecz, którą chory trzyma jeszcze w swoich rękach.

Zamknijcie oczy i przypomnijcie sobie ostatni naprawdę dobry posiłek – zachęca Karolina Gorzkiewicz, kierownik działu żywienia w Puckim Hospicjum, dietetyczka z ponad 20-letnim doświadczeniem. Wystarczy chwila, by przypomnieć sobie smaki dzieciństwa, zapach domowego ciasta albo aromat porannej kawy z kimś ważnym. Dla wielu podopiecznych hospicjum te wspomnienia są wciąż żywe i każdego dnia stają się częścią opieki. Codzienność, która ma smak W Puckim Hospicjum jedzenia nie traktuje się jak medycznego obowiązku. To nie tylko konieczność fizjologiczna. To chwila autonomii, przyjemności. I wolności. Posiłek może być okazją do rozmowy, do powrotu do dawnych rytuałów, chwilą zapomnienia o chorobie.

– Jedzenie to część relacji. Kiedy pytamy pacjenta, na co ma dziś ochotę, dajemy mu wybór. A to często jedna z niewielu sytuacji, w której może jeszcze o sobie decydować – wyjaśnia specjalistka. W Puckim Hospicjum posiłki serwowane są z wózka cateringowego – nazywanego bufetem szwedzkim. Choć kuchnia przygotowuje konkretne dania, chorzy mają możliwość wyboru – mogą dobierać składniki, potrawy, poprosić o coś innego, wskazać ulubiony smak. Często pacjent jada dość monotematycznie zjadając swoją ulubioną pastę np. z jaj czy twarogu, aby kolejnego dnia zaskoczyć chęcią na kiełbaski śląskie na gorąco.

Kuchnia, która rozumie więcej To możliwe dzięki pracy zespołu kucharek i kucharzy, dla których gotowanie to nie tylko rzemiosło, ale także empatyczna uważność. Dietetyczka tworzy jadłospisy, ale też na bieżąco reaguje na potrzeby podopiecznych. Nie chodzi o realizowanie sztywnych dietetycznych zaleceń, lecz o zrozumienie tego, co naprawdę ma znaczenie. – W hospicjum pacjent może chcieć zjeść tylko łyżkę zupy. I to będzie cały posiłek – ale zjedzony z przyjemnością, w spokoju, bez przymusu. Bywa również, że pacjent boi się jeść, wspominając pobyty na oddziałach szpitalnych, gdzie nie ma możliwości wyboru, spośród różnorodnych smaków, a u nas może spróbować, zdegustować, powąchać usmażonego „babcinego” kotleta schabowego czy śledzia po kaszubsku. Może choć na chwilę przypomnieć sobie smak młodości, lata, wakacji u babci – mówi Karolina Gorzkiewicz. Zespół wie, że jedzenie w tym czasie nie może być źródłem napięcia. Dlatego nikt nie zmusza i nie ocenia. Za to wspiera w dokonywaniu żywieniowych wyborów.